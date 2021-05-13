Колин Фаррелл добивается опеки над взрослым сыном

18-летний подросток нуждается в постоянной опеке и внимании, говорится в совместном заявлении Фаррелла и его бывшей девушки Ким Борденейв — матери ребенка, об этом сообщает ЕOnline.





Джеймс Патрик, так зовут сына Фаррелла, родился в 2003 году, на момент его появления на свет пара уже рассталась, но актер принимает активное участие в жизни наследника.





В раннем детстве Джеймсу поставили диагноз ДЦП, но впоследствии выяснилось, что у него другое заболевание — синдром Ангельмана.





Это генетическое заболевание выражается не только в общем отставании в развитии и невозможности адаптироваться в обществе, но и имеет характерные признаки, например, человек беспричинно смеется или хаотично размахивает руками. «Синдром счастливой куклы» неизлечим и может привести к полной недееспособности человека.





Сейчас 18-летнему подростку нужен не только особый уход, но и опекуны, которые смогут принимать за него все важные решения.





Команда юристов актера отмечает, что Джеймс «невербален и имеет проблемы с мелкой моторикой». «Из-за этого он не может должным образом заботиться о своем физическом здоровье и самочувствии и требует помощи в приготовлении и приеме пищи, купании и одевании», — передает ЕOnline.





Родители Джеймса обязаны получить полный доступ к его правам и принимать решения о его образовании, контролировать социальные предпочтения или сексуальные отношения. При этом мнение сына Фаррелла о том, кого назначить опекуном, в суде учитывать не будут, потому что Джеймс не в состоянии самостоятельно определить, что для него лучше.



