Влад Яма рассказал об инциденте с украинской полицией

Известный украинский танцор Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном посетили премьеру показа фильма "Нереальный КОПец". В интервью Кате Осадчей звезда рассказал об отношениях с полицией США и Украины.





Танцор с удовольствием провел отпуск за границей с женой и сыном. Там супруги успели покататься на дорогой машине Lamborghini.





Лилия яма призналась, что ей очень понравилось сидеть за рулем, из-за чего она не на шутку увеличила скорость. Однако вспомнив о штрафах, которые бывают в Америке, а также из-за просьбы сына притормозить, жена танцора остановилась.





"У нее спортивный характер и она классно рулит на самом деле. Я ей доверяю", - – заверил Влад Яма.





Также танцор вспомнил неприятную ситуацию, связанную с украинскими полицейскими. У хореографа эвакуировали автомобиль во время презентации проекта "Маскарад".





"Полицейские предложили приехать к ним, познакомиться и заплатить на один штраф меньше. Я приехал, сделал фотосессию с девочками, подписал плакаты. Приехали за машиной – ее не отдают. Оказалось, что штраф не закрыли. Кроме фотосессии, мы еще и заплатили сверху", – рассказал Влад Яма.



