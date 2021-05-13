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13 мая 21, 11:41
Влад Яма рассказал об инциденте с украинской полицией
Влад Яма
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Украинский танцор и хореограф Влад Яма рассказал о проблемах с украинской полицией. Он поделился, что его авто эвакуировали, однако забрать машину сразу же не удалось.
Известный украинский танцор Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном посетили премьеру показа фильма "Нереальный КОПец". В интервью Кате Осадчей звезда рассказал об отношениях с полицией США и Украины.

Танцор с удовольствием провел отпуск за границей с женой и сыном. Там супруги успели покататься на дорогой машине Lamborghini.

Лилия яма призналась, что ей очень понравилось сидеть за рулем, из-за чего она не на шутку увеличила скорость. Однако вспомнив о штрафах, которые бывают в Америке, а также из-за просьбы сына притормозить, жена танцора остановилась.

"У нее спортивный характер и она классно рулит на самом деле. Я ей доверяю", - – заверил Влад Яма.

Также танцор вспомнил неприятную ситуацию, связанную с украинскими полицейскими. У хореографа эвакуировали автомобиль во время презентации проекта "Маскарад".

"Полицейские предложили приехать к ним, познакомиться и заплатить на один штраф меньше. Я приехал, сделал фотосессию с девочками, подписал плакаты. Приехали за машиной – ее не отдают. Оказалось, что штраф не закрыли. Кроме фотосессии, мы еще и заплатили сверху", – рассказал Влад Яма.

Источник: https://showdream.org/
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