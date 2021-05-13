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13 мая 21, 11:47
Почему "Квартал 95" не шутит о президенте
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Замглавы Офиса Президента Украины, главный сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк объяснил, почему юмористы шоу "Квартал 95" не шутят о президенте страны Владимире Зеленском.
Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

Он заявил, что после того как Зеленский стал главой государства, артистам стало сложнее в плане творчества.

"Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира", — сказал Костюк.

Он посетовал, что ее теперь стало меньше.

По словам представителя Офиса Президента, актеры "Квартала" сегодня являются уже не просто артистами, а "близкими друзьями Зеленского", что в некоторых ситуациях для них приносит дискомфорт. При этом Костюк подчеркнул, что номера на политические темы юмористы придумывают без заказов со стороны властей.

Он также отметил, что артистов шоу не просят высмеивать пикеты противников президента у его офиса.

Источник: https://www.bagnet.org/
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