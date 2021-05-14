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14 мая 21, 12:40
Настя Каменских рассказала о подарке на день рождения
Настя Каменских
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Так, 4 мая знаменитость отпраздновала 34-летие.
В комментарии сайту ТСН.ua звезда поделилась, что любимый вручил ей брендовую сумочку.

«Почему-то он решил, что у меня очень мало сумочек в гардеробе и каждый раз он мне дарит какую-то сумочку. Цветы, шарики, но я хочу сказать, еще до моего дня рождения он очень много делал мне подарков», — рассказала Настя.

Каменских отметила, что в их семье принято не учитывать праздники и радовать друг друга без особого повода.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница. 

Источник: https://glavcom.ua/
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