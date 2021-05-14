Настя Каменских рассказала о подарке на день рождения

В комментарии сайту ТСН.ua звезда поделилась, что любимый вручил ей брендовую сумочку.





«Почему-то он решил, что у меня очень мало сумочек в гардеробе и каждый раз он мне дарит какую-то сумочку. Цветы, шарики, но я хочу сказать, еще до моего дня рождения он очень много делал мне подарков», — рассказала Настя.





Каменских отметила, что в их семье принято не учитывать праздники и радовать друг друга без особого повода.





«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.



