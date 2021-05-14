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14 мая 21, 12:42
Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего ребенка
Василиса Фролова
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Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, впервые появилась на публике со своим возлюбленным и отцом своего сына.
Она посетила церемонию вручения премии YUNA 2021 и позировала на красной дорожке вместе с телепродюсером Дмитрием Котеленцем.

Отметим, что имя своего избранника и отца ее сына 43-летняя Фролова рассекретила как только малыш появился на свет. Однако они впервые вышли в свет вместе.

Для светского выхода Василиса выбрала эффектный клетчатый лук от украинского дизайнера LITKOVSKAYA - юбку в пол и пиджак с объемными плечами. Она дополнила образ светлыми остроносыми туфлями на небольшом каблуке и черным клатчем. Волосы ведущая собрала в хвост, а в качестве украшений отдала предпочтение массивными серьгам-кольцам.

Ее возлюбленный Дмитрий Котеленец появился перед камерами в классическом черном костюме и белой рубашке, а также темных очках. Пара вела себя довольно сдержанно на публике.





Источник: https://kurs.com.ua/
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