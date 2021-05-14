Василиса Фролова впервые вышла в свет с отцом своего ребенка

Она посетила церемонию вручения премии YUNA 2021 и позировала на красной дорожке вместе с телепродюсером Дмитрием Котеленцем.





Отметим, что имя своего избранника и отца ее сына 43-летняя Фролова рассекретила как только малыш появился на свет. Однако они впервые вышли в свет вместе.





Для светского выхода Василиса выбрала эффектный клетчатый лук от украинского дизайнера LITKOVSKAYA - юбку в пол и пиджак с объемными плечами. Она дополнила образ светлыми остроносыми туфлями на небольшом каблуке и черным клатчем. Волосы ведущая собрала в хвост, а в качестве украшений отдала предпочтение массивными серьгам-кольцам.





Ее возлюбленный Дмитрий Котеленец появился перед камерами в классическом черном костюме и белой рубашке, а также темных очках. Пара вела себя довольно сдержанно на публике.



















