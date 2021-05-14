Жена DZIDZIO о разводе узнала из СМИ

Певец Михаил Хома (Dzidzio), собравшись развестись с женой Ярославой (Slavia), с новостями в первую очередь пошел не к супруге, а к журналистам. Такими подробностями развода Slavia поделилась в эфире KyivLive. После такого поступка мужа Ярослава лишний раз утвердилась во мнении, что развод назрел и неизбежен.





В интервью Slavia не скрывала обиды на то, что о предстоящем разводе узнала из СМИ. «Он меня не предупредил, о том, что он так скажет. И это еще раз подтвердило, что мы уже порознь. Семья для меня — это „мы“. Мы вместе должны обсуждать такие моменты», — считает певица.





По словам Ярославы, отдалились с Михаилом они задолго до того, как идея о разводе была озвучена. За семь месяцев до того Dzidzio арендовал отдельную квартиру, чтобы пожить отдельно.





Судебное решение о разводе было принято заочно. «Я узнала из СМИ, что Михаил заявил, что мы разлучаемся. Буквально через несколько дней я узнала, что состоялся суд и никто туда не явился. Мне повестка не приходила. Я была ошарашена», — пожаловалась Ярослава.



