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14 мая 21, 12:55
Жена DZIDZIO о разводе узнала из СМИ
SLAVIA
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Жена певца удивила подробностями расставания с ним.
Певец Михаил Хома (Dzidzio), собравшись развестись с женой Ярославой (Slavia), с новостями в первую очередь пошел не к супруге, а к журналистам. Такими подробностями развода Slavia поделилась в эфире KyivLive. После такого поступка мужа Ярослава лишний раз утвердилась во мнении, что развод назрел и неизбежен.

В интервью Slavia не скрывала обиды на то, что о предстоящем разводе узнала из СМИ. «Он меня не предупредил, о том, что он так скажет. И это еще раз подтвердило, что мы уже порознь. Семья для меня — это „мы“. Мы вместе должны обсуждать такие моменты», — считает певица.

По словам Ярославы, отдалились с Михаилом они задолго до того, как идея о разводе была озвучена. За семь месяцев до того Dzidzio арендовал отдельную квартиру, чтобы пожить отдельно.

Судебное решение о разводе было принято заочно. «Я узнала из СМИ, что Михаил заявил, что мы разлучаемся. Буквально через несколько дней я узнала, что состоялся суд и никто туда не явился. Мне повестка не приходила. Я была ошарашена», — пожаловалась Ярослава.


Источник: https://ria-m.tv/
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