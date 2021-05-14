Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

Еще задолго до их знакомства с Меган Маркл папарацци пристально следили за каждым его шагом. Тем не менее в недавнем интервью для подкаста Дэкса Шеппарда, 36-летний принц Гарри признался, что вначале их отношений с Меган Маркл скрываться было особенно сложно.





Так, герцог Сассекский поделился воспоминаниями о том, что их первое свидание с будущей супругой состоялось в одном из супермаркетов Лондона.





Мы встретились в лондонском супермаркете, притворившись, что не знаем друг друга. Поэтому нам пришлось обмениваться сообщениями с разных сторон продуктовых рядов,

— вспомнил Гарри.





Чтобы оставаться "инкогнито", принц надел бейсболку и постоянно смотрел в пол. Однако даже такие попытки не помешали покупателям здороваться с герцогом Сассекским.





Также Гарри подчеркнул, что с переездом в Калифорнию он смог немного расслабиться и отказаться от таких жестких мер появления на публике. По его словам, в Великобритании он не мог совершать свободные поступки — как, к примеру, покататься вместе с сыном на велосипеде — и оставаться незамеченным.





Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя намного свободнее,

— рассказал герцог Сассекский.





Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия еще в январе прошлого года. Спустя несколько месяцев, в марте, они посетили службу в Вестминстерском аббатстве — официальный выход стал последней королевской обязанностью для супругов. В том же месяце они переехали в США, где приобрели свой собственный особняк в Монтесито.



