Фанаты "Холостяка" видят победительницей только Юлю "Зайку"

В пятницу, 14 мая, прошел одиннадцатый выпуск самого романтического реалити-шоу в стране - "Холостяк". Напомним, что 11 сезон проекта стартовал 5 марта, а финал состоится уже на следующей неделе, 21 мая.

Впервые за всю историю "Холостяка" вылетевшая участница смогла вернуться на проект. Юлия "Зайка" Бельченко, которую герой Михаил Заливако ранее отправил домой, разобралась в своих чувствах и призналась в любви харьковчанину. Стоить отметить, что холостяк не впервые дает шанс девушке.

"Я люблю тебя ... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай - моё сердце сделало свой выбор", - недавно отписала Юля на своей странице в Инстаграме.

После церемонии роз, на которой он попрощался с фитнес-тренером Дашей Ставничей, холостяк встретился с Бельченко. Во время разговора Юлия призналась в своих чувствах.









Юля Бельченко "Зайка"/Instagram julz_seven





"Я здесь, чтобы сказать тебе очень важную вещь. Первое, это слухи, которые ходили вокруг меня на проекте. Это все неправда. Эскортом я не занимаюсь и никогда этим не занималась. Ничего темного в моем прошлом нет.





Второе - самое главное, что я тебе хочу сказать. Я реально хочу быть с тобой. Я знала это еще будучи на проекте, что я тебя люблю. Просто хочу, чтобы ты это знал, и я не жду, что ты сейчас мне что-то ответишь на это", - рассказала "Зайка".





Заливако, в свою очередь, отметил: "Я настолько был в шоке. Я думал, что мне послышалось. До этого, как только заходили разговоры про чувства, Юля сразу убирала взгляд в другую сторону. Сегодня она мне смотрела прямо в глаза. Я ей поверил".





Затем Михаил через видеосвязь познакомил девушку со своей мамой. Ей Юля очень понравилась.





Далее "Зайка" повела молодого человека к себе домой знакомить со своей мамой. Маме девушки также понравился Миша.





После знакомства с родителями у Михаила и Юлии состоялся откровенный разговор. Юля снова призналась ему в любви. Затем они обнимались и целовались.





"Я очень-очень счастлива, как никогда", — сказала Бельченко.





"Не важно, что будет дальше. Я ей верю", — отметил в сюжете Заливако.





Михаил решил вернуть Юлию в проект. Они вышли на прогулку, зашли в цветочный магазин и там Миша вручил ей красную розу.





"Я хочу, чтобы ты вернулась назад. У меня снова екнуло. Я счастлив", — признался холостяк.





"Между нами все наконец хорошо. Есть мы. С возвращением меня", — подытожила Юля.





Поэтому впервые в истории проекта "Холостяк" в финале будет трое участниц: Юлия Бельченко "Зайка", Анна Богдан и Розали Номбре. За кого болеете вы?









Instagram Анны Богдан

Анна Богдан









Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa



