Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
27.53
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 мая 21, 11:35
Фанаты "Холостяка" видят победительницей только Юлю "Зайку"
Юлия Зайка Бельченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На 11 неделе проекта "Холостяк" Михаил Заливако решил дать девушке еще один шанс.

В пятницу, 14 мая, прошел одиннадцатый выпуск самого романтического реалити-шоу в стране - "Холостяк". Напомним, что 11 сезон проекта стартовал 5 марта, а финал состоится уже на следующей неделе, 21 мая.

Впервые за всю историю "Холостяка" вылетевшая участница смогла вернуться на проект. Юлия "Зайка" Бельченко, которую герой Михаил Заливако ранее отправил домой, разобралась в своих чувствах и призналась в любви харьковчанину. Стоить отметить, что холостяк не впервые дает шанс девушке.

"Я люблю тебя ... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай - моё сердце сделало свой выбор", - недавно отписала Юля на своей странице в Инстаграме.

После церемонии роз, на которой он попрощался с фитнес-тренером Дашей Ставничей, холостяк встретился с Бельченко. Во время разговора Юлия призналась в своих чувствах.


Юля Бельченко "Зайка"/Instagram julz_seven

"Я здесь, чтобы сказать тебе очень важную вещь. Первое, это слухи, которые ходили вокруг меня на проекте. Это все неправда. Эскортом я не занимаюсь и никогда этим не занималась. Ничего темного в моем прошлом нет.

Второе - самое главное, что я тебе хочу сказать. Я реально хочу быть с тобой. Я знала это еще будучи на проекте, что я тебя люблю. Просто хочу, чтобы ты это знал, и я не жду, что ты сейчас мне что-то ответишь на это", - рассказала "Зайка".

Заливако, в свою очередь, отметил: "Я настолько был в шоке. Я думал, что мне послышалось. До этого, как только заходили разговоры про чувства, Юля сразу убирала взгляд в другую сторону. Сегодня она мне смотрела прямо в глаза. Я ей поверил".

Затем Михаил через видеосвязь познакомил девушку со своей мамой. Ей Юля очень понравилась.

Далее "Зайка" повела молодого человека к себе домой знакомить со своей мамой. Маме девушки также понравился Миша.

После знакомства с родителями у Михаила и Юлии состоялся откровенный разговор. Юля снова призналась ему в любви. Затем они обнимались и целовались.

"Я очень-очень счастлива, как никогда", — сказала Бельченко.

"Не важно, что будет дальше. Я ей верю", — отметил в сюжете Заливако.

Михаил решил вернуть Юлию в проект. Они вышли на прогулку, зашли в цветочный магазин и там Миша вручил ей красную розу.

"Я хочу, чтобы ты вернулась назад. У меня снова екнуло. Я счастлив", — признался холостяк.

"Между нами все наконец хорошо. Есть мы. С возвращением меня", — подытожила Юля.

Поэтому впервые в истории проекта "Холостяк" в финале будет трое участниц: Юлия Бельченко "Зайка", Анна Богдан и Розали Номбре. За кого болеете вы?


Instagram Анны Богдан
Анна Богдан


Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

В комментариях к посту подписчики девушки поздравили ее с возвращением и отметили, что Юля единственная участница, на которую Михаил смотрел влюбленными глазами.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако
«Холостяк-11»: рассекречена дата премьеры
"Холостяк-11" Михаил Заливако: Влюбленность у меня есть
Никита Добрынин подался на заработки в Россию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей