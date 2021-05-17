Названо имя новой “Мисс Вселенной 2021”

После более чем годовой задержки из-за пандемии коронавируса конкурс “Мисс Вселенная”, наконец, был проведен в воскресенье в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида. Марио Лопес и бывшая “Мисс Вселенная” Оливия Калпо, выигравшая корону в 2012 году, совместно вели шоу, в котором участвовал Луис Фонси.





Главной красавицей в этом году стала “мисс Мексика” Андреа Меза, которая поразила жюри не только своей внешностью, но и острым умом.

Во время финального раунда заявлений “мисс Мексику” попросили затронуть тему изменения стандартов красоты.









«Мы живем в обществе, которое становится все более и более продвинутым, и по мере того, как мы развиваемся как общество, мы избавляемся от стереотипов», — поделилась девушка своими мыслями. «В наши дни красота — это не только то, как мы выглядим. Для меня красота излучается не только в нашем духе, но и в наших сердцах и в том, как мы себя ведем. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы не ценны или не важны».





Также «Мисс Мексике” пришлось поделить своим мнением относительно того, как она справилась бы с пандемией COVID-19. «Я считаю, что не существует идеального способа справиться с такой сложной ситуацией, как COVID-19», — начала конкурсантка. «Однако я считаю, что то, что я сделал бы, заключалось в том, чтобы создать изоляцию еще до того, как ситуация стала слишком катастрофичной. Мы потеряли так много жизней и не можем себе этого позволить. Мы должны заботиться о наших людях. Вот почему я бы позаботилась о них с самого начала «.













Перед шоу Паула М. Шугарт, которая является президентом Организации “Мисс Вселенная”, рассказала о пандемии и о том, как конкурсанткам удавалось оставаться в безопасности.





«Мы потратили месяцы на планирование и подготовку мер предосторожности для разработки этого выпуска конкурса «Мисс Вселенная», который будет запоминающимся, особенным и полностью инновационным».













В конкурсе участвовали королевы красоты из 74 стран и территорий, однако в финальный раунд вышли всего 21 участниц. После первого конкурса — выхода в купальниках, в следующий тур (показ в вечерних образах) прошли только 10 конкурсанток. Для участия в раунде вопросов и ответов были отобраны пять конкурсанток.





Последний раз конкурс “Мисс Вселенная” проводился в 2019 году, когда “Мисс Южная Африка”, также известная как Зозибини Тунзи, забрала домой главный приз. “Мисс Пуэрто-Рико” Мэдисон Андерсон заняла второе место, а “мисс Мексика” Софа Арагн — третье. В то время Тунзи действительно впечатлила судей своим ответом на вопрос: «Что самое важное, чему мы должны учить девочек сегодня»?













Она ответила: «Я думаю, что самое важное, чему мы должны учить молодых девушек сегодня, — это лидерство. Это то, чего не хватало молодым девушкам и женщинам в течение долгого времени. Не потому, что мы этого не хотим, а потому общество навесило на женщин определенный ярлык. Я думаю, что мы самые могущественные существа в мире ».





Передавая корону своей преемнице, Тунзи произнесла: «Я всегда знала, что мое правление в качестве “Мисс Вселенной” будет непохожим на чье-либо другое. Хотя я не так представляла себе последующий после победы на конкурсе год, он открыл для меня двери, о которых я даже не могла мечтать. Я так благодарна за возможность виртуально общаться с людьми со всего мира и возвышать дела, которые меня больше всего волнуют».











