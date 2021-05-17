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17 мая 21, 12:23
Мишель Андраде стала ведущей «Орел&Решка. Земляне»
Мишель Андраде
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Украинская певица с латиноамериканскими корнями Мишель Андраде (Michelle Andrade) стала ведущей «Орел&Решка».
Мишель Андраде является активным пользователем социальных сетей и рассказывает не только о личной жизни, но и больших карьерных планах. Так, украинская исполнительница латиноамериканского происхождения держит поклонников в курсе всех важных событий в ее жизни.

Теперь же стало известно о новом достижении Андраде. Она стала ведущей нового сезона Орел&Решка. Шоу обновило концепцию и ведущих – партнером артистки будет блогер Кирилл Макашов. В новом сезоне, премьеру которого Новый канал покажет 5 июня, путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название – Земляне.

Как считает Мишель Андраде, каждый человек мечтал бы попробовать себя в роли ведущего Орла и Решки. Артистка влюбилась в команду после одного выпуска в юбилейном сезоне.

"Конечно, в реальности все гораздо сложнее, чем это выглядит на экране – возникает много непредсказуемых ситуаций, неожиданных встреч, локаций, персонажей…Но я всегда мечтала общаться с людьми со всего мира, узнавать их истории – и сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений!" – сказала Андраде и добавила, что приходить на чье-то место всегда непросто.

Тем не менее, певица считает, что новый сезон удивит каждого зрителя, ведь он - о людях.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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