Мишель Андраде стала ведущей «Орел&Решка. Земляне»

Мишель Андраде является активным пользователем социальных сетей и рассказывает не только о личной жизни, но и больших карьерных планах. Так, украинская исполнительница латиноамериканского происхождения держит поклонников в курсе всех важных событий в ее жизни.





Теперь же стало известно о новом достижении Андраде. Она стала ведущей нового сезона Орел&Решка. Шоу обновило концепцию и ведущих – партнером артистки будет блогер Кирилл Макашов. В новом сезоне, премьеру которого Новый канал покажет 5 июня, путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название – Земляне.





Как считает Мишель Андраде, каждый человек мечтал бы попробовать себя в роли ведущего Орла и Решки. Артистка влюбилась в команду после одного выпуска в юбилейном сезоне.





"Конечно, в реальности все гораздо сложнее, чем это выглядит на экране – возникает много непредсказуемых ситуаций, неожиданных встреч, локаций, персонажей…Но я всегда мечтала общаться с людьми со всего мира, узнавать их истории – и сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений!" – сказала Андраде и добавила, что приходить на чье-то место всегда непросто.





Тем не менее, певица считает, что новый сезон удивит каждого зрителя, ведь он - о людях.



