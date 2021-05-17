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17 мая 21, 12:31
Тина Кароль прокомментировала свои отношения с Даном Баланом
Тина Кароль
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Вслед за Даном Баланом прояснить отношения с коллегой решила и Тина Кароль.
Правда, артистка сделала это в своем стиле: с полунамеками и завуалированным подтекстом, который оставляет больше вопросов, чем ответов.

- Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно.

Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше — это наш Secret Paradise", — загадочно написала Тина в сториз в Instagram.

Дан Балан в свою очередь заявил, что пара никогда не заявляла о какой-то связи между нуми. В то же время отметил, что была "искренняя симпатия".

История скандала

Во время воркшопа "Ночь Новых Идей" в Киеве продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заявил, что “история Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически”, а затем уточнил, что артисты сами в нее поверили. Позже, продюсер попросил пользователей, находившихся в тот вечер в зале, удалить сторис с “неправильно” подписанными, по его мнению, интерпретациями, отмечая, что “созданная история стала реальностью”.

А затем заверил, что это было его личное мнение и видение как продюсера.

Источник: https://showdream.org/
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