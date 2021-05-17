Тина Кароль прокомментировала свои отношения с Даном Баланом

Правда, артистка сделала это в своем стиле: с полунамеками и завуалированным подтекстом, который оставляет больше вопросов, чем ответов.





- Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно.





Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше — это наш Secret Paradise", — загадочно написала Тина в сториз в Instagram.





Дан Балан в свою очередь заявил, что пара никогда не заявляла о какой-то связи между нуми. В то же время отметил, что была "искренняя симпатия".





История скандала





Во время воркшопа "Ночь Новых Идей" в Киеве продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заявил, что “история Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически”, а затем уточнил, что артисты сами в нее поверили. Позже, продюсер попросил пользователей, находившихся в тот вечер в зале, удалить сторис с “неправильно” подписанными, по его мнению, интерпретациями, отмечая, что “созданная история стала реальностью”.





А затем заверил, что это было его личное мнение и видение как продюсера.



