Певица Ариана Гранде тайно вышла замуж

27-летняя певица Ариана Гранде сменила семейный статус. Она вышла замуж за агента по продаже недвижимости Далтона Гомеса.





Западная пресса пишет о том, что торжество, где присутствовали только самые близкие люди, прошло в минувшие выходные в собственном доме певицы в Монтесито, штат Калифорния (США).





Они оба любят Монтесито и проводят там много времени вместе. Так что вполне естественно, что они поженились в доме Арианы. Праздник был скромным и глубоко личным — на нем присутствовало меньше 20 человек. Ариана и Далтон и их семьи очень счастливы,

— утверждает источник.













Свадебная церемония была тайной, поскольку пара не любит афишировать подробности личной жизни.





Они всегда хотели интимную церемонию и решили пожениться в прошлые выходные, потому что у обоих сейчас напряженные рабочие графики. Никто из них не хотел ждать. Церемония была красивая и простая — Ари хотела, чтобы все было именно так. Все, что они хотели, — это разделить этот особенный момент вместе с близкими,

— рассказал инсайдер.





Напомним, Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в начале 2020 года, а уже в декабре артистка получила предложение руки и сердца. Гомес подарил ей платиновое кольцо с крупным и овальным бриллиантом, а также большой натуральной жемчужиной, которая является фамильной драгоценностью.











