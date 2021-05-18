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18 мая 21, 11:14
Певица Ариана Гранде тайно вышла замуж
Ариана Гранде
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Популярная американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж!
27-летняя певица Ариана Гранде сменила семейный статус. Она вышла замуж за агента по продаже недвижимости Далтона Гомеса.

Западная пресса пишет о том, что торжество, где присутствовали только самые близкие люди, прошло в минувшие выходные в собственном доме певицы в Монтесито, штат Калифорния (США).

Они оба любят Монтесито и проводят там много времени вместе. Так что вполне естественно, что они поженились в доме Арианы. Праздник был скромным и глубоко личным — на нем присутствовало меньше 20 человек. Ариана и Далтон и их семьи очень счастливы,
— утверждает источник.



Свадебная церемония была тайной, поскольку пара не любит афишировать подробности личной жизни. 

Они всегда хотели интимную церемонию и решили пожениться в прошлые выходные, потому что у обоих сейчас напряженные рабочие графики. Никто из них не хотел ждать. Церемония была красивая и простая — Ари хотела, чтобы все было именно так. Все, что они хотели, — это разделить этот особенный момент вместе с близкими,
— рассказал инсайдер.

Напомним, Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в начале 2020 года, а уже в декабре артистка получила предложение руки и сердца. Гомес подарил ей платиновое кольцо с крупным и овальным бриллиантом, а также большой натуральной жемчужиной, которая является фамильной драгоценностью.



Источник: https://hochu.ua/
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