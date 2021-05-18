Мадонна удивила лицом, после очередной пластики

Успешная исполнительница поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых позирует в очень стильном наряде: брюках под кожу с завышенной талией и сетке с красивым рисунком. Ее образ завершает большое количество цепей на шее и браслетов на руке.





Однако все внимания приковано к лицу Мадонны. Певица перестала быть похожей на себя. Любовь к пластическим операциям очень сильно отразилась на ее лице. Публика даже назвала звезду «инопланетным гостем».





Мадонна, как известно, встречается с 26-летним танцором из собственного коллектива. Артистка нередко делится совместными фотографиями в социальных сетях, не стесняясь демонстрировать их близкие отношения. Видимо, стараясь сохранить отношения с молодым бойфрендом, певица прибегает к различным способам омоложения.



















