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18 мая 21, 11:28
Мадонна удивила лицом, после очередной пластики
Мадонна
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62-летняя Мадонна ошеломила своим внешним видом. На новых фотографиях американскую певицу невозможно узнать.
Успешная исполнительница поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых позирует в очень стильном наряде: брюках под кожу с завышенной талией и сетке с красивым рисунком. Ее образ завершает большое количество цепей на шее и браслетов на руке.

Однако все внимания приковано к лицу Мадонны. Певица перестала быть похожей на себя. Любовь к пластическим операциям очень сильно отразилась на ее лице. Публика даже назвала звезду «инопланетным гостем».

Мадонна, как известно, встречается с 26-летним танцором из собственного коллектива. Артистка нередко делится совместными фотографиями в социальных сетях, не стесняясь демонстрировать их близкие отношения. Видимо, стараясь сохранить отношения с молодым бойфрендом, певица прибегает к различным способам омоложения.





Источник: https://likein.ua/
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