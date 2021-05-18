Алина Гросу на светском мероприятии с Романом Полянским

На днях Алина Гросу порадовала поклонников пикантной фотосессией с Романом Полянским, а теперь посетила с ним светское мероприятие и поделилась этим в сети. Слухи о романе пары появились в начале этого года, но звезды не спешат комментировать отношения на публику.





Знаменитости в компании друг друга радостно позировали на камеру в объятиях. Певица выбрала для выхода в свет черное платье с корсетом, сделав прическу в ретро-стиле и нюдовый макияж. Актер и режиссер остановился на темном костюме с белым гольфом.





Видео с вечера Алина Гросу разместила Instagram-stories без комментариев. Отметим, что поклонники звезд уверены, что они пара, но пока скрывают это. Недавно артистка развелась со своим супругом, с которым пробыла в браке полгода.



















