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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 мая 21, 11:41
Алина Гросу на светском мероприятии с Романом Полянским
Алина Гросу
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Пара вместе выходит в свет, но не подтверждает своих отношений.
На днях Алина Гросу порадовала поклонников пикантной фотосессией с Романом Полянским, а теперь посетила с ним светское мероприятие и поделилась этим в сети. Слухи о романе пары появились в начале этого года, но звезды не спешат комментировать отношения на публику.

Знаменитости в компании друг друга радостно позировали на камеру в объятиях. Певица выбрала для выхода в свет черное платье с корсетом, сделав прическу в ретро-стиле и нюдовый макияж. Актер и режиссер остановился на темном костюме с белым гольфом.

Видео с вечера Алина Гросу разместила Instagram-stories без комментариев. Отметим, что поклонники звезд уверены, что они пара, но пока скрывают это. Недавно артистка развелась со своим супругом, с которым пробыла в браке полгода.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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