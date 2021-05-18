Андре Тан разводится с женой спустя 9 лет брака

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который представил коллекцию с Катей Осадчей, разводится с супругой Алиной Харечко. Пара пробыла в браке 9 лет и воспитывает общую дочь Софию.





В комментарии "Світському життю" мужчина признался, что ссоры стали причиной расставания. А начались недоразумения в семье на профессиональной почве, после того как Алина запустила свой бренд одежды.





Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор,

отметил Андре.













С делением имущества у экс-супругов проблем не было, ведь дизайнер все оставил жене и дочери.





Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся,

поделился он.





Публично прокомментировать развод решилась и Алина Харечко. В своем Instagram-блоге она разместила совместное фото с бывшим мужем, поблагодарив его за совместные годы.





Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться,

говорится в сообщении.











