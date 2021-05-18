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18 мая 21, 11:44
Андре Тан разводится с женой спустя 9 лет брака
Андре Тан
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Дизайнер и Алина Харечко воспитывают дочь. Мужчина оставил экс-супруге все имущество.
Известный украинский дизайнер Андре Тан, который представил коллекцию с Катей Осадчей, разводится с супругой Алиной Харечко. Пара пробыла в браке 9 лет и воспитывает общую дочь Софию.

В комментарии "Світському життю"  мужчина признался, что ссоры стали причиной расставания. А начались недоразумения в семье на профессиональной почве, после того как Алина запустила свой бренд одежды.

Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор,
отметил Андре.



С делением имущества у экс-супругов проблем не было, ведь дизайнер все оставил жене и дочери.

Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся,
поделился он.

Публично прокомментировать развод решилась и Алина Харечко. В своем Instagram-блоге она разместила совместное фото с бывшим мужем, поблагодарив его за совместные годы.

Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться,
говорится в сообщении.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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