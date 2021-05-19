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19 мая 21, 11:19
Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью
Наоми Кэмпбелл
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50-летняя британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой.
18 мая она удивила своих фанатов, сообщив о пополнении в семье. Соответствующий пост появился на официальной страничке модели в Instagram.

Кэмпбелл опубликовала фотографию, на которой в своей руке держит ножки новорожденной девочки. По словам Наоми, это прекрасное маленькое благословение выбрало ее в качестве матери и то, что "нет большей любви". Для нее это стало большой честью и она не может выразить словами, чтобы описать такую связь на всю жизнь.



Супермодель, как считается, не замужем. Она не раскрывает свою личную жизнь. Ей приписывали романы с такими известными личностями, как Лиам Пейн, Skepta, Шон Комбс, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон и Владислав Доронин. 

По данным Daily Mail, еще в 2017 году Кэмпбелл говорила о желании стать матерью, но не торопилась с этим, так как могла рассчитывать на "науку", намекая на суррогатную мать.

Имя ребенка не разглашается, как и то, родила ли она малышку самостоятельно.

Источник: https://gloss.ua/
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