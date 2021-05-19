Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

18 мая она удивила своих фанатов, сообщив о пополнении в семье. Соответствующий пост появился на официальной страничке модели в Instagram.





Кэмпбелл опубликовала фотографию, на которой в своей руке держит ножки новорожденной девочки. По словам Наоми, это прекрасное маленькое благословение выбрало ее в качестве матери и то, что "нет большей любви". Для нее это стало большой честью и она не может выразить словами, чтобы описать такую связь на всю жизнь.













Супермодель, как считается, не замужем. Она не раскрывает свою личную жизнь. Ей приписывали романы с такими известными личностями, как Лиам Пейн, Skepta, Шон Комбс, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон и Владислав Доронин.





По данным Daily Mail, еще в 2017 году Кэмпбелл говорила о желании стать матерью, но не торопилась с этим, так как могла рассчитывать на "науку", намекая на суррогатную мать.





Имя ребенка не разглашается, как и то, родила ли она малышку самостоятельно.



