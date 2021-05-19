Джамала покорила стильным образом (ФОТО)

Недавно она блистала на премии YUNA 2021 в неновом наряде, демонстрируя ошеломительные результаты похудения, а теперь делится впечатлениями от концерта и встрече со зрителями после долгого и вынужденного перерыва.





Так, на странице в Instagram она опубликовала счастливые фото и поделилась эмоциями после выступления.





Джамала счастливо улыбается с фото и держит охапку букетов. На еще одном кадре она позирует в одном из сценических нарядов – полупрозрачной черной блузке, элегантных брюках и поясе-корсете.





Фанам тут же бросился в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка — обладательница блестящих и густых волос ниже талии.





Поклонники не могли не заметить такие разительные перемены в образе своей любимицы. Также они отметили, что Джамала похудела и постройнела, ведь она боролась с лишним весом после вторых родов под присмотром профессионалов.













Очень круто с этой длинной

А когда успели вырасти волосы?

Красотка

Ох, красота-то какая!

Какая похудевшая! Очень красивая

Невероятная красотка

Очень красивая и волосы красивые

Без челки огонь



