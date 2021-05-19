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19 мая 21, 11:57
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о свадьбе
Эмма Уотсон
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Британская актриса Эмма Уотсон впервые прокомментировала слухи о помолвке и тайной свадьбе.
Звезда разместила сообщения на своей странице в Twitter после долгого молчания.

Знаменитость не стала опровергать или подтверждать догадки поклонников и прессы, однако отметила, что если в ее жизни произойдет что-то важное, то она об это сообщит.

Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, независимо от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами,
написала Эмма.

Также Уотсон поделилась, что пока она как и все проводит время на карантине и экспериментирует со своими кулинарными возможностями:

Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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