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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 мая 21, 18:53
Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)
Евгений Чеберко
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Украинский футболист Евгений Чеберко связал себя узами брака.

Бывший футболист "Зари" Евгений Чеберко попрощался с холостяцкой жизнью.

Имя избранницы украинского футболиста - Дарина. Девушка занимается фотографией. Кроме того, она сама частенько публикует у себя в соцсетях горячие снимки. Красотка не стесняется и демонстрирует на своей страничке в Instagram свою роскошную фигуру.

Евгений Чеберко известен в Украине благодаря своим выступлением в луганской "Заре". В 2020 году полузащитник перешел в австрийский ЛАСК, а сейчас он выступает в аренде в хорватском "Осиеке".
telegraf.com.ua
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