Леся Никитюк "закрутила" с "Холостяком" Михаилом Заливако

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила изменить финал романтического реалити-шоу "Холостяк".
На одном из мероприятий для бизнесменов, леди Ле подметила себе нового кавалера, им оказался главный герой "Холостяка" Михаил Заливако. На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна заявила, что розы, которые он раздает - это всего лишь приглашение на свидание, а вот бокал шампанского - это навсегда.
Девушка поделилась серией снимков, на одном из которых Михаил протягивает ей бокал, а на другом они задорно смеются.