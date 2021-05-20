Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.51
USD
27.44
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 мая 21, 09:02
Леся Никитюк "закрутила" с "Холостяком" Михаилом Заливако
Никитюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Леся Никитюк решила "увести" Михаила Заливако у участниц "Холостяка 11 сезон".

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила изменить финал романтического реалити-шоу "Холостяк". 

На одном из мероприятий для бизнесменов, леди Ле подметила себе нового кавалера,  им оказался главный герой "Холостяка" Михаил Заливако. На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна заявила, что розы, которые он раздает - это всего лишь приглашение на свидание, а вот бокал шампанского - это навсегда. 

Девушка поделилась серией снимков, на одном из которых Михаил протягивает ей бокал, а на другом они задорно смеются. 


Также, в сторис Леся опубликовала видео, на котором видно, как они с Мишей разговаривают. Ролик сопровождается романтичным эффектом в Инстагарме. Видимо тому, кто снимал пара тоже приглянулась. 

Совместным снимком с Никитюк на своей странице в Инстаграм поделился и Михаил. 



В комментариях поклонники телеведущий отметили, что они были бы хорошей парой, и даже окрестили их "парой года".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако
«Холостяк-11»: рассекречена дата премьеры
"Холостяк-11" Михаил Заливако: Влюбленность у меня есть
Никита Добрынин подался на заработки в Россию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)
noimageЭмма Уотсон прокомментировала слухи о свадьбе
noimageУкраинская неделя моды 2021 пройдет со 2 по 5 сентября
noimageДжамала покорила стильным образом (ФОТО)
noimageСупермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью
Лента новостей