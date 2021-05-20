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Шоу-бизнес
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20 мая 21, 11:51
Рэпер A$AP Rocky рассказал о романе с певицей Рианной
A$AP Rocky
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Американский рэпер A$AP Rocky подтвердил слухи об отношениях с певицей Рианной.
Их неоднократно видели вместе, но лишь спустя несколько месяцев исполнитель признался в интервью изданию GQ, что у них роман.

На протяжении нескольких месяцев пару замечали в разных местах.

Кроме того они вместе отдыхали на Барбадосе. Как долго длятся их отношения, исполнитель не рассказал. Он был скуп на подробности об их романе, но довольно эмоциаонально высказал свое отношение к любимой.

«Она способна затмить миллион других девушек. Она – та самая», – заявил Роки.

На вопрос, готов ли он к рождению детей, рэпер ответил отрицательно. Но выразил уверенность, что мог бы стать прекрасным отцом.

Источник: https://showdream.org/
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