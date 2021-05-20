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20 мая 21, 12:11
Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO
Дзиздьо
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Оля Цибульская дружит с Дзиздьо (настоящее имя - Михаил Хома) более пятнадцати лет.
Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская имеет огромную армию поклонников. Она активный пользователь соцсетей, за ее жизнью следят более полумиллиона подписчиков. Артистка часто публикует новые снимки и видео.

В интервью программе «Светская жизнь» 35-летняя артистка прокомментировала развод своего кума Дзидзьо и SLAVIA.

Как отмечается, в Сети давно ходят слухи о романе Цибульской с Михаилом Хомой. Масло в огонь подливают сами музыканты, которые откровенно себя ведут на публике. Ольга решила через программу обратиться к жене (развода пока между ними нет) Дзидзьо:

«Слава, ты точно смотришь это интервью, и, если ты думаешь, что я дуэтом «Цьомаю» и «Киця» забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, не для того, чтоб подколоть, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю, как это делается, чтобы она стала хитом, и запишем дуэт», - рассказала Оля.

Также Цибульская вновь заявила, что Дзидзьо не является отцом ее шестилетнего сына Нестора. Несмотря на это, поклонники и хейтеры поражены внешним сходством между певцом и сыном Оли.

«Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него, Дзидзьо не отец Нестора», - отметила певица.


Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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