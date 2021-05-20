Самые красивые пары на церемонии Viva! Awards 2021

16 мая состоялось закрытое светское мероприятие журнала Viva! и сайта Viva.ua — церемония награждения Viva! Awards 2021. Первую звездную вечеринку после локдауна посетили многочисленные друзья, артисты, партнеры издания. Многие селебрити пришли на торжество в компании своих возлюбленных, и мы не могли оставить это без внимания.
Со сцены гостей приветствовала главная пара вечера — ведущие Viva! Awards 2021 Тимур и Инна Мирошниченко. Супруги впервые попробовали себя в роли соведущих, и присутствующие в зале оценили их дебют.
На празднике засветились и другие звездные пары: артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Алина Гросу с актером Романом Полянским, Тоня Матвиенко с супругом Арсеном Мирзояном, блогер Рамина Эсхакзай с женихом Евгением Прониным, блогер Наталья Мичковская с известным юмористом Дядей Жорой и многие другие.
Звездные пары на Viva! Awards 2021
Инна и Тимур Мирошниченко
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Алина Гросу и Роман Полянский
Стася Ровинская с супругом Ярославом
Наталья Мичковская и Дядя Жора
Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай
Сергей Танчинец с женой Анной
Наталья Валевская и Владимир Пригладь