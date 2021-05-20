Самые красивые пары на церемонии Viva! Awards 2021

16 мая состоялось закрытое светское мероприятие журнала Viva! и сайта Viva.ua — церемония награждения Viva! Awards 2021. Первую звездную вечеринку после локдауна посетили многочисленные друзья, артисты, партнеры издания. Многие селебрити пришли на торжество в компании своих возлюбленных, и мы не могли оставить это без внимания.





Со сцены гостей приветствовала главная пара вечера — ведущие Viva! Awards 2021 Тимур и Инна Мирошниченко. Супруги впервые попробовали себя в роли соведущих, и присутствующие в зале оценили их дебют.





На празднике засветились и другие звездные пары: артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Алина Гросу с актером Романом Полянским, Тоня Матвиенко с супругом Арсеном Мирзояном, блогер Рамина Эсхакзай с женихом Евгением Прониным, блогер Наталья Мичковская с известным юмористом Дядей Жорой и многие другие.





Звездные пары на Viva! Awards 2021









Инна и Тимур Мирошниченко









Екатерина Кухар и Александр Стоянов









Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко









Алина Гросу и Роман Полянский









Стася Ровинская с супругом Ярославом









Наталья Мичковская и Дядя Жора









Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай









Сергей Танчинец с женой Анной









Наталья Валевская и Владимир Пригладь



