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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 мая 21, 12:21
Самые красивые пары на церемонии Viva! Awards 2021
Инна и Тимур Мирошниченко
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Вечеринка по случаю премии Viva! Awards собрала самые красивые пары украинского шоу-бизнеса.
16 мая состоялось закрытое светское мероприятие журнала Viva! и сайта Viva.ua — церемония награждения Viva! Awards 2021. Первую звездную вечеринку после локдауна посетили многочисленные друзья, артисты, партнеры издания. Многие селебрити пришли на торжество в компании своих возлюбленных, и мы не могли оставить это без внимания.

Со сцены гостей приветствовала главная пара вечера — ведущие Viva! Awards 2021 Тимур и Инна Мирошниченко. Супруги впервые попробовали себя в роли соведущих, и присутствующие в зале оценили их дебют.

На празднике засветились и другие звездные пары: артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Алина Гросу с актером Романом Полянским, Тоня Матвиенко с супругом Арсеном Мирзояном, блогер Рамина Эсхакзай с женихом Евгением Прониным, блогер Наталья Мичковская с известным юмористом Дядей Жорой и многие другие.

Звездные пары на Viva! Awards 2021
 


Инна и Тимур Мирошниченко

 

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

 

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко

 

Алина Гросу и Роман Полянский

 

Стася Ровинская с супругом Ярославом

 

Наталья Мичковская и Дядя Жора

 

Евгений Пронин и Рамина Эсхакзай

 

Сергей Танчинец с женой Анной

 

Наталья Валевская и Владимир Пригладь

Источник: https://musicukraine.net/
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