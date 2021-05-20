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20 мая 21, 12:29
Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса
Сальма Хайек
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Актриса вспомнила, как перенесла недуг в прошлом году, о котором молчала долгое время.
Популярная актриса Сальма Хайек, которая плакала перед интимной сценой с Бандерасом, вспомнила, как перенесла коронавирус. 54-летняя звезда призналась, что в том году тайно переболела и едва не лишилась жизни, поскольку болезнь протекала тяжело.

Изданию Variety Сальма рассказала, что семь недель находилась одна в одной из комнат своего дома на изоляции. У актрисы были проблемы с дыханием, поэтому ей подключали кислород.

Мой врач умолял меня лечь в больницу, настолько плохо все было. Но я сказала: "Нет, спасибо. Предпочитаю умереть дома",
поделилась звезда.

COVID-19 не прошел бесследно для Хайек. Она до сих пор чувствует слабость и быструю усталость после перенесенного вируса. Сейчас она проживает в Лондоне со своим супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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