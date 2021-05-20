Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

Популярная актриса Сальма Хайек, которая плакала перед интимной сценой с Бандерасом, вспомнила, как перенесла коронавирус. 54-летняя звезда призналась, что в том году тайно переболела и едва не лишилась жизни, поскольку болезнь протекала тяжело.





Изданию Variety Сальма рассказала, что семь недель находилась одна в одной из комнат своего дома на изоляции. У актрисы были проблемы с дыханием, поэтому ей подключали кислород.





Мой врач умолял меня лечь в больницу, настолько плохо все было. Но я сказала: "Нет, спасибо. Предпочитаю умереть дома",

поделилась звезда.





COVID-19 не прошел бесследно для Хайек. Она до сих пор чувствует слабость и быструю усталость после перенесенного вируса. Сейчас она проживает в Лондоне со своим супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и дочерью Валентиной.



