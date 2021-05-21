Злата Огневич рассказала о своей коллекции вышиванок

Украинская певица, «Холостячка» Злата Огневич обожает расшитые рубашки с детства. Сейчас коллекция Златы насчитывает четыре вышиванки. Огневич поделилась, что все началось с того, что она приобрела себе старинную вышивку с Полтавщины.





«Моя коллекция появилась случайно. Все началось с вышиванки, ей более 100 лет. Она с Полтавщины и она была первой вышиванкой, которую я купила на свои заработанные студенческие деньги и пела в ней в киевской филармонии», — отметила артистка.





Затем украинские бренды начали дарить звезде свои вышиванки. Так, в коллекции Златы есть сорочки от Varenyky Fashion и дизайнера Vita Kin. Также Злата рассказала и об особенной вышиванке, которую ей сделали ко дню рождения.





«У меня есть еще одна вышиванка, магическая, я бы сказала. Потому что мне ее подарили на день рождения, ее вышивали три мастера, в течение трех месяцев. И когда вышивали, говорили особые обереги, поэтому она имеет определенную магию», — поделилась артистка.











