Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 мая 21, 13:25
Злата Огневич рассказала о своей коллекции вышиванок
Злата Огневич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артистка с детства обожает вышиванки.
Украинская певица, «Холостячка» Злата Огневич обожает расшитые рубашки с детства. Сейчас коллекция Златы насчитывает четыре вышиванки. Огневич поделилась, что все началось с того, что она приобрела себе старинную вышивку с Полтавщины.

«Моя коллекция появилась случайно. Все началось с вышиванки, ей более 100 лет. Она с Полтавщины и она была первой вышиванкой, которую я купила на свои заработанные студенческие деньги и пела в ней в киевской филармонии», — отметила артистка.

Затем украинские бренды начали дарить звезде свои вышиванки. Так, в коллекции Златы есть сорочки от Varenyky Fashion и дизайнера Vita Kin. Также Злата рассказала и об особенной вышиванке, которую ей сделали ко дню рождения.

«У меня есть еще одна вышиванка, магическая, я бы сказала. Потому что мне ее подарили на день рождения, ее вышивали три мастера, в течение трех месяцев. И когда вышивали, говорили особые обереги, поэтому она имеет определенную магию», — поделилась артистка.



Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Злата Огневич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Злата Огневич составила список книг, помогающих стать лучше
Злата Огневич рассказала об участии в гипершоу "МАСКА"
Кристина Агилера появилась на обложке глянца (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Анна, Розали и Юля Зайка: все о финалистках Холостяка-11
noimageНадя Дорофеева впервые рассказала об отношениях со свекровью
noimageАнджелина Джоли устроила фотосессию с роем пчел
Лента новостей