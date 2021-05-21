Анджелина Джоли устроила фотосессию с роем пчел

Во время съемки актрисе пришлось замереть на 18 минут, чтобы пчелы не улетели, а фотограф и пчеловод Дэн Уинтерс мог сделать красивый кадр. Тело 45-летней кинозвезды намазали феромонами, чтобы пчелы двигались в нужном направлении.





"Моей главной заботой была безопасность. Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Обошлось без единого укуса", - рассказал Уинтерс.





В журнале заявили, что эта фотосессия символизирует хрупкое равновесие, которое люди должны поддерживать в отношениях с полезными насекомыми, которые опыляют цветы и деревья.





Анджелина Джоли долгое время была специальным посланником в ООН, а сейчас является участником программы "Женщины для пчел", которая способствует развитию женского пчеловодства. В рамках этого проекта к 2025 году будет построено 2500 пчелиных ульев и появится 125 млн пчел.











