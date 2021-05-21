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21 мая 21, 13:28
Анджелина Джоли устроила фотосессию с роем пчел
Анджелина Джоли
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Голливудская актриса Анджелина Джоли решилась на рискованный шаг и устроила фотосессию с роем пчел для публикации в National Geographic, посвященной вымиранию пчел и их защите. Статью опубликовали 20 мая, во Всемирный день пчел.
Во время съемки актрисе пришлось замереть на 18 минут, чтобы пчелы не улетели, а фотограф и пчеловод Дэн Уинтерс мог сделать красивый кадр. Тело 45-летней кинозвезды намазали феромонами, чтобы пчелы двигались в нужном направлении. 

"Моей главной заботой была безопасность. Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Обошлось без единого укуса", - рассказал Уинтерс.

В журнале заявили, что эта фотосессия символизирует хрупкое равновесие, которое люди должны поддерживать в отношениях с полезными насекомыми, которые опыляют цветы и деревья.

Анджелина Джоли долгое время была специальным посланником в ООН, а сейчас является участником программы "Женщины для пчел", которая способствует развитию женского пчеловодства. В рамках этого проекта к 2025 году будет построено 2500 пчелиных ульев и появится 125 млн пчел.



Источник: https://www.bagnet.org/
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