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21 мая 21, 13:33
Надя Дорофеева впервые рассказала об отношениях со свекровью
Надя Дорофеева
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Украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала о своей свекрови.
Надя Дорофеева, бывшая участница группы «Время и Стекло», вот уже несколько лет живет в счастливом браке с Владимиром Дантесом. Почти ежедневно девушка в Instagram-аккаунте публикует новые фотографии, которые собирают огромное количество отметок «Нравится» и комментариев. Но в этот раз исполнительница рассказала, какие отношения у нее сложились со свекровью.

В интервью "Зірковий шлях" DoDo заверила, что с мамой мужа Владимира у них замечательные отношения, так как для женщины она лучшая невестка.

Кроме того, Дорофеева уточнила, что ее свекровь является очень тактичной женщиной. Она лишний раз не побеспокоит Дантеса из-за своих проблем, поэтому приходиться самой проявлять инициативу и настойчиво приглашать ее в гости.

Также жена Владимира Дантеса отметила, что свекровь никогда не жаловаль на нее. Дело в том, что у женщины отличное чувство юмора, поэтому она лишь "смешно подкалывает" ее на тему быта. В частности, что она не готовит своему супругу.

"Ни разу не было никакого упрека. Она святая свекровь, даже с перебором в другую сторону – не позвонит лишний раз, не хочет отвлекать. Она супер тактичная", – вспоминает Надя Дорофеева.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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