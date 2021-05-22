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Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 21, 09:37
В Холостяк-11 победила бывшая жена экс-главы ОП Анна Богдан
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Как прошел финальный выпуск проекта.
Финальные встречи прошли в жарком Дубае, где каждая из финалисток имела возможность уединиться с Холостяком. Выбор героя был непростым, ведь с каждой из девушек у него завязалась своя история. Однако после свиданий Михаил смог определиться с избранницей, и вручил кольцо Анне Богдан,  которая ранее была супругой бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

- Я не влюблен. Я люблю тебя... А это больше, чем влюбленность, - сказал Михаил Анне, вручая кольцо.


Михаил Заливако и Анна Богдан
Фото: instagram.com/holostyakstb

Аня покорила Мишу еще во время первой вечеринки: девушка пришла в роскошном длинном платье с головокружительным разрезом на ноге. Однако общение двоих сразу не складывалось. Открыться перед Холостяком девушка смогла после самоизоляции. На проекте Аня подхватила ковид, и две недели жила отдельно от соперниц и не имела возможности видеться с героем.

После возвращения на проект Анна стала проявлять симпатию, чем приятно удивила Мишу. Дальше были индивидуальные свидания, наполненные романтикой, страстными поцелуями и экстримом. Двое испробовали на проекте и банджи-джампинг, и кайтсерфинг, и даже побег от съемочной группы.


Победительница шоу "Холостяк-11"
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анне Богдан - 28 лет. До знакомства с Михаилом Заливако девушка была женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, однако в сети нет информации о ее браке с политиком. 

Прощаясь с финалисткой проекта Юлией Бельченко, Михаил объяснил, что девушка сама усложняла их отношения, а будущее, которое она видит, не совпадает с его взглядами.

- Ты усложняла наши отношения и не говорила о своих переживаниях. Ты видишь наше будущее так, где нет развития. Я тебя сегодня отпускаю, - произнес холостяк, после чего провел девушку к автомобилю.

11 сезон реалити-шоу "Холостяк" стартовал в Украине 5 марта на телеканале "СТБ". За сердце главного героя - 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако, боролись 25 красавиц. В каждом выпуске холостяк встречался с одной или сразу несколькими девушками.  Количество претенденток уменьшалось с каждым выпуском: главный герой сам решал, кого оставить, а с кем он хотел бы познакомиться поближе. 

В начале финального выпуска Заливако попрощался с Розали Номбре, в итоге остались только две девушки - Анна Богдан и Юлия Бельченко, которые боролись за сердце бизнесмена. 
kp.ua
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