В Холостяк-11 победила бывшая жена экс-главы ОП Анна Богдан

Финальные встречи прошли в жарком Дубае, где каждая из финалисток имела возможность уединиться с Холостяком. Выбор героя был непростым, ведь с каждой из девушек у него завязалась своя история. Однако после свиданий Михаил смог определиться с избранницей, и вручил кольцо Анне Богдан, которая ранее была супругой бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.





- Я не влюблен. Я люблю тебя... А это больше, чем влюбленность, - сказал Михаил Анне, вручая кольцо.











Михаил Заливако и Анна Богдан

Фото: instagram.com/holostyakstb





Аня покорила Мишу еще во время первой вечеринки: девушка пришла в роскошном длинном платье с головокружительным разрезом на ноге. Однако общение двоих сразу не складывалось. Открыться перед Холостяком девушка смогла после самоизоляции. На проекте Аня подхватила ковид, и две недели жила отдельно от соперниц и не имела возможности видеться с героем.





После возвращения на проект Анна стала проявлять симпатию, чем приятно удивила Мишу. Дальше были индивидуальные свидания, наполненные романтикой, страстными поцелуями и экстримом. Двое испробовали на проекте и банджи-джампинг, и кайтсерфинг, и даже побег от съемочной группы.









Победительница шоу "Холостяк-11"

Фото: instagram.com/hannastorozhuk





Анне Богдан - 28 лет. До знакомства с Михаилом Заливако девушка была женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, однако в сети нет информации о ее браке с политиком.





Прощаясь с финалисткой проекта Юлией Бельченко, Михаил объяснил, что девушка сама усложняла их отношения, а будущее, которое она видит, не совпадает с его взглядами.

- Ты усложняла наши отношения и не говорила о своих переживаниях. Ты видишь наше будущее так, где нет развития. Я тебя сегодня отпускаю, - произнес холостяк, после чего провел девушку к автомобилю.

11 сезон реалити-шоу "Холостяк" стартовал в Украине 5 марта на телеканале "СТБ". За сердце главного героя - 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако, боролись 25 красавиц. В каждом выпуске холостяк встречался с одной или сразу несколькими девушками. Количество претенденток уменьшалось с каждым выпуском: главный герой сам решал, кого оставить, а с кем он хотел бы познакомиться поближе.

В начале финального выпуска Заливако попрощался с Розали Номбре, в итоге остались только две девушки - Анна Богдан и Юлия Бельченко, которые боролись за сердце бизнесмена.