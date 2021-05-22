Алина Гросу призналась, кто ей помог пережить развод

По словам артистки, в этом ей помог 37-летний актер Роман Полянский, тем самым официально заявив о новых отношениях.





Как утверждает Гросу, сейчас она счастлива от того, что рядом с ней Роман и благодарна ему за поддержку, говориться в в комментарии для программы "Зірковий шлях". Кроме того, певица призналась, что именно Полянский спас ее и помог пережить бракоразводный процесс с бывшем супругом





"На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва", – говорила звезда.













На вопрос о том, поддерживает ли отношения Гросу с бывшем мужем, ответила, что они не общаются.





"Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело", – заявила артистка.



