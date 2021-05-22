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22 мая 21, 12:49
Алина Гросу призналась, кто ей помог пережить развод
Алина Гросу
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Украинская певица Алина Гросу рассказала, как пережила развод со своим бывшем мужем Александром Комковым.
По словам артистки, в этом ей помог 37-летний актер Роман Полянский, тем самым официально заявив о новых отношениях.

Как утверждает Гросу, сейчас она счастлива от того, что рядом с ней Роман и благодарна ему за поддержку, говориться в в комментарии для программы "Зірковий шлях". Кроме того, певица призналась, что именно Полянский спас ее и помог пережить бракоразводный процесс с бывшем супругом

"На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва", – говорила звезда.



На вопрос о том, поддерживает ли отношения Гросу с бывшем мужем, ответила, что они не общаются.

"Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело", – заявила артистка.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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