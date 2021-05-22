Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 21, 12:56
Экс жена Андре Тана рассказала, как они поделили имущество
Андре Тан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Буквально на днях звезда мира моды заявил, что развелся с женой Алиной Харечко после 8 лет брака.
Модельер уточнил, что они с Алиной не живут вместу уже больше года, тем не менее продолжают заниматься воспитанием 5-летней дочери Сони.

Бывшая жена дизайнера Алина Харечко в программе "Звездный путь", как прошло их расставание. Бизнесвумен Алина Харечко поделилась подробностями своей личной жизни после развода с известным дизайнером Андре Таном. По озвученной дизайнером версии, причиной расставания стал бизнес.

"Наверное, это правда. Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда два сильных человека в бизнесе встречаются, это достаточно сложно. Я думаю, это причина развода", — поделилась бывшая супруга дизайнера и добавила, что они уже полгода в разводе.

Алина призналась – с разделом имущества никаких проблем не было.

"Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все замечательно. Мы разговаривали с дочкой, мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочка была с папой. Вот сейчас я на светском мероприятии, и он мне разрешил здесь потанцевать, и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой", – рассказала Алина Харечко.

Алина призналась, что ее сердце сейчас свободно: "Да, и я не собираюсь его никому отдавать. Потому что мне кажется правильным проанализировать прошлое, не прыгать в отношения, понять, что было не так, в чем были ошибки".

Источник: https://sport.znaj.ua/
Ещё по теме:
Полина Гагарина официально подала на развод
DZIDZIO разводится с певицей SLAVIA
Соломия Витвицкая рассказала, как пережила развод
"Это серьезная тема": Позитив подтвердил слухи о разводе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Канье Уэста заметили с новой подружкой
noimageСбылась самая заветная мечта Влада Ямы
noimageАлина Гросу призналась, кто ей помог пережить развод
noimageВ Холостяк-11 победила бывшая жена экс-главы ОП Анна Богдан
Лента новостей