Экс жена Андре Тана рассказала, как они поделили имущество

Модельер уточнил, что они с Алиной не живут вместу уже больше года, тем не менее продолжают заниматься воспитанием 5-летней дочери Сони.





Бывшая жена дизайнера Алина Харечко в программе "Звездный путь", как прошло их расставание. Бизнесвумен Алина Харечко поделилась подробностями своей личной жизни после развода с известным дизайнером Андре Таном. По озвученной дизайнером версии, причиной расставания стал бизнес.





"Наверное, это правда. Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда два сильных человека в бизнесе встречаются, это достаточно сложно. Я думаю, это причина развода", — поделилась бывшая супруга дизайнера и добавила, что они уже полгода в разводе.





Алина призналась – с разделом имущества никаких проблем не было.





"Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все замечательно. Мы разговаривали с дочкой, мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочка была с папой. Вот сейчас я на светском мероприятии, и он мне разрешил здесь потанцевать, и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой", – рассказала Алина Харечко.





Алина призналась, что ее сердце сейчас свободно: "Да, и я не собираюсь его никому отдавать. Потому что мне кажется правильным проанализировать прошлое, не прыгать в отношения, понять, что было не так, в чем были ошибки".



