Сбылась самая заветная мечта Влада Ямы

Супруга танцора рассказала, какая его давняя заветная мечта сбылась. По словам Лилианы, Влад Яма с детства мечтал стать звездой телевидения. Танцор, ведущий шоу "Твой день" на "1+1" и судья многих телевизионных проектов всегда хотел, чтобы его показывали по телевизору.





"Это была его мечта! Он давно хотел стать ведущим. Я очень рада, что мечта его осуществилась. Он всегда развивается, а я вдохновляю его на то, чтобы он пробовал что-то новое. Поэтому, это была хорошая новость для нашей семьи. Я уверена, что у него все получится наилучшим образом, потому что он имеет меня и сына. Мы очень в него верим", - рассказала Лилиана в одном из своих интервью.





Когда Влад Яма получил предложение стать ведущим шоу "Твой день", он пришел домой в очень приподнятом настроении и поделился с женой своей радостью. Лилиана поддержала мужа, поскольку знает, как он мечтал стать ведущим на ТВ, поэтому решение об участии в новом проекте было принято на семейном совете без колебаний.



