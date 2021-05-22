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Шоу-бизнес
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22 мая 21, 12:59
Сбылась самая заветная мечта Влада Ямы
Влад Яма
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Известный украинский хореограф Влад Яма, как и миллионы его соотечественников, с самого детства мечтал и стремился к достижению важных для себя целей.
Супруга танцора рассказала, какая его давняя заветная мечта сбылась. По словам Лилианы, Влад Яма с детства мечтал стать звездой телевидения. Танцор, ведущий шоу "Твой день" на "1+1" и судья многих телевизионных проектов всегда хотел, чтобы его показывали по телевизору.

"Это была его мечта! Он давно хотел стать ведущим. Я очень рада, что мечта его осуществилась. Он всегда развивается, а я вдохновляю его на то, чтобы он пробовал что-то новое. Поэтому, это была хорошая новость для нашей семьи. Я уверена, что у него все получится наилучшим образом, потому что он имеет меня и сына. Мы очень в него верим", - рассказала Лилиана в одном из своих интервью.

Когда Влад Яма получил предложение стать ведущим шоу "Твой день", он пришел домой в очень приподнятом настроении и поделился с женой своей радостью. Лилиана поддержала мужа, поскольку знает, как он мечтал стать ведущим на ТВ, поэтому решение об участии в новом проекте было принято на семейном совете без колебаний.

Источник: https://showbiz.today.ua/
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