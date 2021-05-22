Канье Уэста заметили с новой подружкой

На фоне громкого развода с Ким Кардашьян, который сопровождается разделом имущества и прав на детей, рэпер ищет утешение в объятиях новой подруги. По данным Gossipcop, сердечные раны звезды залечивает американская политическая активистка и сторонница Дональда Трампа Кэндис Оуэнс. Пару часто видят вместе.





Однако во всей этой истории есть один пикантный нюанс — Оуэнс счастлива в браке и воспитывает с мужем совместного ребенка.





Инсайдер Gossipcop утверждает, что Канье и Кэндис проводят время вместе, но они не больше чем друзья. Уэсту близки политические взгляды подруги, но романтических отношений между ними быть не может.





Канье неоднократно признавался в том, что пока одинок и в будущем видит рядом с собой человека похожих взглядов — артиста, певца или художника.



