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22 мая 21, 13:08
Канье Уэста заметили с новой подружкой
Канье Уэст
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Рэпер завел роман с замужней дамой.
На фоне громкого развода с Ким Кардашьян, который сопровождается разделом имущества и прав на детей, рэпер ищет утешение в объятиях новой подруги. По данным Gossipcop, сердечные раны звезды залечивает американская политическая активистка и сторонница Дональда Трампа Кэндис Оуэнс. Пару часто видят вместе.

Однако во всей этой истории есть один пикантный нюанс — Оуэнс счастлива в браке и воспитывает с мужем совместного ребенка.

Инсайдер Gossipcop утверждает, что Канье и Кэндис проводят время вместе, но они не больше чем друзья. Уэсту близки политические взгляды подруги, но романтических отношений между ними быть не может.

Канье неоднократно признавался в том, что пока одинок и в будущем видит рядом с собой человека похожих взглядов — артиста, певца или художника.

Источник: https://newsyou.info/
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