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20 июля 21, 12:33
Элина Свитолина показала утро невесты (ФОТО)
Элина Свитолина
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Знаменитая теннисистка, которая недавно вышла замуж, выложила снимки утренней подготовки к свадьбе.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала подготовку к бракосочетанию с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Фото, которые были сделаны утром в день свадьбы, звезда спорта опубликовала в Instagram.
 
"Свадебное утро... Наверное, самый нервный момент в этот день... Когда вы хотите, чтобы все было совершенно идеально – макияж, прическа, платья, обувь, фотографии, видео и многое другое... Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса. Но я очень рада, что разделила этот особенный момент со своей лучшей подружкой невесты", – отметила Элина.
 
Напомним, свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля в швейцарском Ньоне. На церемонию были приглашены только родные и близкие молодоженов.













Источник: https://korrespondent.net/
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