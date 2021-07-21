Элина Свитолина показала утро невесты (ФОТО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала подготовку к бракосочетанию с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Фото, которые были сделаны утром в день свадьбы, звезда спорта опубликовала в Instagram.

"Свадебное утро... Наверное, самый нервный момент в этот день... Когда вы хотите, чтобы все было совершенно идеально – макияж, прическа, платья, обувь, фотографии, видео и многое другое... Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса. Но я очень рада, что разделила этот особенный момент со своей лучшей подружкой невесты", – отметила Элина.

Напомним, свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля в швейцарском Ньоне. На церемонию были приглашены только родные и близкие молодоженов.



















































