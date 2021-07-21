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Шоу-бизнес
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20 июля 21, 12:38
Никита Добрынин умилил сеть маленьким сыном
Никита Добрынин
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Украинский телеведущий Никита Добрынин, который рассказал про первую ночь с сыном, умилил поклонников новым фото с маленьким Львом.
Недавно он впервые стал отцом и теперь сполна наслаждается новым статусом, проводя свободное время в семейном кругу.

В сети блогер Даша Квиткова сообщала, что они с рождения малыша приучают лежать и спать отдельно, а также привыкать к громкой атмосфере их дома. Именно так на фото предстал недавно рожденный Лев со своим звездным отцом.

На своей странице в Instagram телеведущий разместил трогательный снимок с первенцем, на котором позировал с ним в похожих позах. Малыш лежал в коконе, скрестив ножки и подняв руки к голове. Также сделал и Никита Добрынин. 

Под публикацией аудитория знаменитости умилилась, оставив множество комментариев с комплиментами. Всего за пару часов фото собрало более 320 письменных реакций, а также 74,1 тысячу лайков.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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