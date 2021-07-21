Экс-жена DZIDZIO рассказала о давлении со стороны певца

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая показала фото в объятиях другого мужчины, заговорила о давлении со стороны DZIDZIO. Сейчас экс-пара проживает бракоразводный процесс спустя 20 лет отношений и 8 лет брака.





В своих интервью артисты признавались, что остались в хороших отношениях, но сейчас их общение сходит на минимум. По словам Ярославы, он сейчас чувствует психологическое влияние со стороны бывшего мужа, которое ее не устраивает. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".





Я чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…" — говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются, зарождаются сомнения. А я хочу делать уверенно то, что люблю,

поделилась SLAVIA.













Ранее Ярослава рассказывала, что DZIDZIO не поддерживал старт ее сольной карьеры, поэтому она справлялась своими силами. Однажды, по словам певицы, Михаил Хома выразил страх, что она его бросит, если станет популярной.



