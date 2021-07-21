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21 июля 21, 12:27
Ким Кардашьян поделилась "горячими" архивными фото
Ким Кардашьян
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Светская львица решила "передать привет" из прошлого и показала, как выглядела 13 лет назад.
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пикантные архивные кадры 2008 года.

Знаменитость, которой на тот момент было 28 лет, позировала в ультракоротких шортах, черном верхе от бикини с необычным декором и ковбойских сапогах. 

Публикация собрала более 3,4 миллиона лайков, а также множество комплиментов.

"Ты прекрасна", "Богиня", "Потрясающе", "Она уже тогда была идеальна", "Невероятная Ким", – написали поклонники в комментариях.





Источник: https://korrespondent.net/
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