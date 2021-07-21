Ким Кардашьян поделилась "горячими" архивными фото

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в Instagram пикантные архивные кадры 2008 года.





Знаменитость, которой на тот момент было 28 лет, позировала в ультракоротких шортах, черном верхе от бикини с необычным декором и ковбойских сапогах.





Публикация собрала более 3,4 миллиона лайков, а также множество комплиментов.





"Ты прекрасна", "Богиня", "Потрясающе", "Она уже тогда была идеальна", "Невероятная Ким", – написали поклонники в комментариях.



















