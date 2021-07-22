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22 июля 21, 12:01
Новая "Холостячка" поразила снимком в купальнике
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото.
35-летняя исполнительница предстала в черном трендовом купальнике с оригинальными вырезами. Образ дополнили акцентный макияж и крупные серьги.
"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь купаюсь в море любви", – подписала снимок Злата.
Также она добавила хештеги #Холостячка и #БегуНаСвидание, а в геолокации указала Турцию.
Источник: https://korrespondent.net/