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Шоу-бизнес
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22 июля 21, 12:01
Новая "Холостячка" поразила снимком в купальнике
Злата Огневич
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Злата Огневич поделилась откровенным кадром в образе, который вошел в ее недавний клип Мій назавжди.
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото.

35-летняя исполнительница предстала в черном трендовом купальнике с оригинальными вырезами. Образ дополнили акцентный макияж и крупные серьги.

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь купаюсь в море любви", – подписала снимок Злата.

Также она добавила хештеги #Холостячка и #БегуНаСвидание, а в геолокации указала Турцию.



Источник: https://korrespondent.net/
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