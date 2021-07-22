Новая "Холостячка" поразила снимком в купальнике

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram новое соблазнительное фото.





35-летняя исполнительница предстала в черном трендовом купальнике с оригинальными вырезами. Образ дополнили акцентный макияж и крупные серьги.





"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь купаюсь в море любви", – подписала снимок Злата.





Также она добавила хештеги #Холостячка и #БегуНаСвидание, а в геолокации указала Турцию.











