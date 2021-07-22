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22 июля 21, 12:03
Герцоги Кембриджские поделились новым фото принца Джорджа
Герцоги Кембриджские
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Старшему сыну принца Уильяма исполняется восемь лет. По случаю дня рождения родители традиционно опубликовали новый снимок мальчика.
Принц Джордж 22 июля отмечает день рождения – старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполняется восемь лет. В честь события в Instagram герцогов Кембриджских появилось новое фото именинника.

На снимке Джордж позирует в полосатом поло John Lewis, сидя на капоте Land Rover Defender – автомобиле, который принадлежал его прадедушке принцу Филиппу.

Фото было сделано в поместье Анмер-Холл. Его автором стала сама Кейт Миддлтон, которая, как известно, увлекается фотографией и часто делает официальные снимки своей семьи.


 
Поклонники королевской семьи отметили в комментариях, что Джордж очень похож на своего отца принца Уильяма, а также тепло поздравили именинника.

Пост уже собрал более 970 тысяч лайков.

Напомним, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей – восьмилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и трехлетний принц Луи.

Источник: https://korrespondent.net/
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