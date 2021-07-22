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22 июля 21, 12:07
Защитник Шахтера женился на телеведущей
Защитник Шахтера, чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь, женился на журналистке и телеведущей Дарье Савиной. Фото торжества появились в Instagram.
Футболист сделал предложение Дарье в феврале, а свадьба состоялась 21 июля.
Церемония прошла под Киевом в комплексе Mayachok Event Hall на берегу Днепра.
Среди гостей праздника было немало игроков Шахтера, в частности, вратари Андрей Пятов и Анатолий Трубин, защитник Сергей Кривцов, полузащитники Тарас Степаненко и Евгений Коноплянка.
Источник: https://korrespondent.net/