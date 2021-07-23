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Шоу-бизнес
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23 июля 21, 12:34
Сильвестр Сталлоне показал своих красавиц-дочерей
Сильвестр Сталлоне
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Слай не скрывает, что гордится дочерьми, одна из которых, Сикстин, пошла по стопам отца и уже покоряет кинематограф.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который 6 июля отметил свой 75-летний юбилей, продолжает демонстрировать своим поклонникам, что его жизнь удалась.

Так, совсем недавно Слай поделился снимком, на котором позирует со своими тремя дочерьми, рожденными в браке с Дженнифер Флавин: 24-летней Софией, 23-летней Сикстин и 19-летней Скарлетт.

"Мне очень повезло иметь таких замечательных, любящих детей, которые не приносили мне ничего, кроме радости. Теперь я хочу, чтобы они перестали расти такими высокими! Лол!", – подписал снимок актер.



Девушки одеты в роскошные наряды и при л макияже, в то время как их отец ограничился повседневной синей футболкой и джинсами

Снимок был сделан перед тем, как сестры отправились на показ фильма "Полночь в просвечивающейся траве", который состоялся в Лос-Анджелесе в Regal LA Live. В этой картине появилась средняя дочь актера, которая снялась вместе с Эмиль Хирш, Брюсом Уиллисом и Меган Фокс.

Кроме того, что снимается в кино, Сикстин вместе с сестрой Софией ведет подкаст под названием Unwaxed.

После премьеры картины Слай опубликовал еще пару фото, на которых читает газету с фотографией своих девочек.

"Интересно, где мои дочери были в последнее время? Кажется, я не могу их найти", – гласит подпись к публикации.



Кроме дочерей, у Сталлоне есть 42-летний сын Сирджео от бывшей жены Саши Чак. У пары был еще один сын, которого звали Сейдж, но он умер в 2012 году в возрасте 36 лет из-за болезни сердца.

Слай и Саша были женаты с декабря 1974 года по 14 февраля 1985 года. Затем в декабре 1985 года он связал себя узами брака с актрисой Бриджит Нильсен, но семья распалась через два года.

На Дженнифер Флавин Сталлоне женился в мае 1997 года, и этот брак оказался самым крепким для актера.

Источник: https://focus.ua/
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