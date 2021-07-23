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23 июля 21, 12:41
Нина Матвиенко рассказала об уходе старшего сына в монастырь
Нина Матвиенко
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На съемочной площадке проекта «Співають всі!» Нина Матвиенко рассказала о своем старшем сыне Иване, который ушел в монастырь.
Нина Матвиенко с супругом, художником Петром Гончаром воспитали троих детей – сыновей Ивана и Андрея, а также дочку Антонину.

По словам народной артистки, старший сын давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом – он ездил с группами и младшим братом в монастыри.

Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословения, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы и здоровы. К тому же, сын принимает участие в реставрации старинного храма. Я помогаю в возобновлении архитектурного памятника материально. Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы сберечь душу
– рассказала Нина Матвиенко.

Источник: https://edinstvennaya.ua/
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