Нина Матвиенко рассказала об уходе старшего сына в монастырь

Нина Матвиенко с супругом, художником Петром Гончаром воспитали троих детей – сыновей Ивана и Андрея, а также дочку Антонину.





По словам народной артистки, старший сын давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом – он ездил с группами и младшим братом в монастыри.





Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословения, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы и здоровы. К тому же, сын принимает участие в реставрации старинного храма. Я помогаю в возобновлении архитектурного памятника материально. Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы сберечь душу

– рассказала Нина Матвиенко.



