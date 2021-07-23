"Маскарад" показал первый состав звёздной команды

В Украине начались съёмки шоу "Маскарад", в котором звёзды шоу-бизнеса, спорта и ТВ показывают скрытые таланты, скрываясь за образами фантастических героев. За победу будут сражаться две звёздные команды.





Сегодня мы узнали имена первой тройки: телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач (он стал капитаном команды).













Маша Ефросинина, Юрий Ткач и Юлия Санина





Я с нетерпением жду старт шоу, в прошлом году я была в роли Дракоши, а сейчас хочу посмотреть на "Маскарад", с другой стороны. Тем более, в этом сезоне звезды будут демонстрировать свои скрытые таланты, показывать неожиданные номера и сложные цирковые постановки. Хочу узнать о своих коллегах больше. Уверена, что буду в восторге, как и все зрители "Маскарада",

— сказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.





По формату шоу, звёзды будут соревноваться в конкурсе "Липсинк батл" за право первыми открыть артиста в загадочном костюме. А зрители в зале буду выбирать лучшую пародию при помощи приложения в смартфоне.





Я благодарна проекту "Маскарад", что могу прикоснуться к такому формату. Уже сейчас могу сказать, что у нас очень сильная команда. Мы даже придумали стратегию, которая возможно поможет нам прийти к успеху. Юрий Ткач - это один из самых смешных артистов комического жанра. Он возьмет на себя весь юмор. Мы даже назвали его главным "сердечком" команды. А Юля Санина - это безусловно талантливая артистка, которая считывает все профессиональные навыки людей. Надеюсь, что большинство артистов, которые будут в образах, когда-либо были у меня на интервью. Последние 22 года я пристально наблюдала за украинским шоу-бизнесом и хорошо считала привычки и манеры большинства артистов, поэтому надеюсь, мне это поможет отгадать максимальное количество участников,

— прокомментировала свое участие Маша Ефросинина.













Тимур Мирошниченко





Скоро станет известно, кто из звёзд будет в команде конкурентов. А пока напомним, что "Маскарад" — это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко, режиссерами — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые известны по работе над проектами телеканала 1+1 и номером легендарной Pink на Brit Awards.



