Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями второй раз

Актеры не делали никаких официальных заявлений, но репортеры подловили молодую маму на прогулке с новорожденным малышом.





О второй беременности Данст никто и не догадывался, пока в марте этого года в продаже не появился свежий номер журнала W — на обложке актриса позировала в кружевном белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.





Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году, а в 2018 году у них родился первый ребенок — сын Эннис. Накануне его рождения Кирстен сообщила прессе:





Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда говорю себе: "Я работаю с 3 лет. Пришло время завести детей и остыть. Я и не думала о собственных детях, пока на свет не появилась моя крестница. Я так сильно ее люблю, эта любовь совсем как ... ты не сможешь испытать этого, если у тебя нет ребенка, — сказала тогда Данст в интервью британскому Marie Claire.



