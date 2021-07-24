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Шоу-бизнес
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24 июля 21, 13:16
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями второй раз
Кирстен Данст и Джесси Племонс
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У 39-летней Кирстен Данст и ее возлюбленного 33-летнего Джесси Племонса родился второй ребенок!
Актеры не делали никаких официальных заявлений, но репортеры подловили молодую маму на прогулке с новорожденным малышом.

О второй беременности Данст никто и не догадывался, пока в марте этого года в продаже не появился свежий номер журнала W — на обложке актриса позировала в кружевном белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться в 2016 году, а в 2018 году у них родился первый ребенок — сын Эннис. Накануне его рождения Кирстен сообщила прессе:

Я нахожусь на том этапе своей жизни, когда говорю себе: "Я работаю с 3 лет. Пришло время завести детей и остыть. Я и не думала о собственных детях, пока на свет не появилась моя крестница. Я так сильно ее люблю, эта любовь совсем как ... ты не сможешь испытать этого, если у тебя нет ребенка, — сказала тогда Данст в интервью британскому Marie Claire.

Источник: https://storinka.com.ua/
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