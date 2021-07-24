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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 июля 21, 13:20
Брэд Питт снова лишился совместной опеки над детьми
Брэд Питт
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Судью, вынесшего решение в пользу актера в мае, сняли.
Голливудский актер Брэд Питт опять лишился равноправной опеки над своими несовершеннолетними детьми. Решение суда в его пользу, которое было принято в мае 2021 года судьей Удеркирком, было неожиданно отменено.

Как сообщает издание People, Второй окружной апелляционный суд Калифорнии исключил судью Джона Удеркирка из дела Питта об опеке над детьми с Анджелиной Джоли. Причиной решения судей стало то, что Удеркирк мог быть мог быть предвзятым в своих решениях, учитывая, что он не раскрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта.

Напомним, что разбирательство о совместной опеке над детьми между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли длится уже 5 лет. Обе звезды воспитывают шестерых детей: 14-летнюю Шайло, 12-летних близняшек Нокс и Вивьен, а также 16-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 19-летнего Мэддокса. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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