Брэд Питт снова лишился совместной опеки над детьми

Голливудский актер Брэд Питт опять лишился равноправной опеки над своими несовершеннолетними детьми. Решение суда в его пользу, которое было принято в мае 2021 года судьей Удеркирком, было неожиданно отменено.





Как сообщает издание People, Второй окружной апелляционный суд Калифорнии исключил судью Джона Удеркирка из дела Питта об опеке над детьми с Анджелиной Джоли. Причиной решения судей стало то, что Удеркирк мог быть мог быть предвзятым в своих решениях, учитывая, что он не раскрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта.





Напомним, что разбирательство о совместной опеке над детьми между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли длится уже 5 лет. Обе звезды воспитывают шестерых детей: 14-летнюю Шайло, 12-летних близняшек Нокс и Вивьен, а также 16-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 19-летнего Мэддокса.



