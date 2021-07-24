Дженнифер Лопес — 52: истории любви и расставаний звезды

Горячие образы, зажигательные песни и танцы Джей Ло прославили ее на весь мир. Однако в поле зрение СМИ неоднократно попадали не только таланты знаменитости, но и ее личная жизнь. Особого шума наделали ее отношения с Алексом Родригесом и Беном Аффлеком.





Удивительные истории любви Дженнифер Лопес.





Два коротких брака





На заре своей актерской карьеры Джей Ло была замужем за Охани Ноа, работавшим в то время официантом в Майами. Их брак продлился меньше года — с февраля 1997 по январь 1998 года. В дальнейшем между бывшими супругами возникли два судебных разбирательства. Ноа потребовал с Дженнифер компенсацию за моральный ущерб за то, что она уволила его с поста менеджера в ее ресторане Madres. В 2006 году Лопес подала иск против Ноа после того, как бывший попытался написать книгу об их совместной жизни.













Во время работы Дженнифер Лопес над ее первым альбомом у нее завязались романтические отношения с рэпером и продюсером Шоном Комбсом. 27 декабря 1999 года пара с двумя другими людьми была задержана в связи со стрельбой в клубе на Таймс-сквере в Нью-Йорке. Они обвинялись в использовании оружия в криминальных целях и краже чужого имущества. Однако вскоре Лопес была признана невиновной.





После расставания с Комбсом Дженнифер начала встречаться с танцором Крисом Джаддом и в сентябре 2001 году вышла за него замуж. Но и этот брак продлился недолго. Уже в июне следующего года пара развелась.













Беннифер





Сразу после второго развода Лопес начала встречаться с актером Беном Аффлеком. Несмотря на то что отношения двух звезд продлились всего два года, пара была настолько популярной, что получила название Bennifer. Само же слово Bennifer вошло в словари англоязычного сленга и неологизмов.





Джей Ло и Бен Аффлек познакомились в 2002 году на съемках фильма "Джильи", где оба играли главные роли: Аффлек — незадачливого гангстера Ларри, Лопес — киллершу Рики. Герои фильма по сценарию влюбляются друг в друга. Сам фильм тогда получил "Золотую малину" и другие антинаграды. Зато история любви ее героев превратилась в реальную историю любви Дженнифер и Бена.













Уже ноябре 2002-го обе звезды обручились. Бен Аффлек выбрал для невесты кольцо с розовым бриллиантом в шесть карат стоимостью два с половиной миллиона долларов, и Джей Ло носила его два года. В это время СМИ не спускали глаз с влюбленной пары. И тут неожиданно за один день до свадьбы, которая должна была состояться 14 сентября 2003 года, пара объявила, что решилили перенести дату торжества. А затем звезды и вовсе расстались, так и не назвав причину разрыва отношений.





Третий брак













Вскоре после расставания с Аффлеком Дженнифер начала встречаться с певцом Марком Энтони. Пара поженилась 5 июня 2004 года, спустя всего неделю после того, как Энтони развелся со своей первой женой. В этом браке Дженнифер Лопес родила двойняшек — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). В июле 2011 года в совместном заявлении Лопес и Энтони объявили о намерении развестись, а в июне 2014 года состоялся официальный развод.













С октября 2011 по июнь 2014 года Дженнифер встречалась с танцором Каспером Смартом, а с декабря 2016 по февраль 2017 года — с рэпером Дрейком.





История любви с Алексом Родригесом





В 2017 году началась очередная романтическая история любви Джей Ло с бейсболистом Алексом Родригесом, которую многие таблоиды стали ставить в пример всем.













Алекс познакомился с певицей в 1999 году, когда был знаменитым бейсболистом. В мае 2005 года Дженнифер Лопес с тогдашним мужем Марком Энтони посетила бейсбольную игру, где в одной из команд играл Родригес. Тогда папарацци сумели запечатлеть рукопожатие певицы и спортсмена. В октябре 2018 года на личной странице в инстаграме спортсмен опубликовал архивное фото Лопес с ее автографом.





В марте 2017 года стало известно, что Алекс и Дженнифер начали совместную жизнь и воспитывали вместе своих детей: Джей Ло двойняшек от Марка Энтони, а Алекс двух дочерей от бывшей жены Синтии Скертис.





В марте 2019 года пара обручилась во время отдыха на Багамах. После красивой романтической помолвки все с нетерпением ожидали роскошной свадьбы. В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса торжество дважды откладывали. К концу года стала появляться информация, что не все ладно в отношениях знаменитостей. В марте 2021 года пара сделала официальное заявление об окончании их любовной истории.





Дважды в одну реку





Не успели улечься слухи о разрыве с Алексом Родригесом, как на сцене спустя 17 лет неожиданно появился бывший Дженнифер — Бен Аффлек. Пара стала стала часто попадать в объектив папарацци, а недавно их даже засняли за поцелуем. Однако сами звезды пока никак не комментируют свои отношения и не публикуют совместные фото в соцсетях.



