Завидные холостяки и холостячки украинского шоу-бизнеса

Судя по количеству разводов в нашем шоу-бизнесе, можно было бы запускать новые версии "Холостяка" и "Холостячки". Список красивых, успешных и желающих снова искренне влюбиться растет очень быстро. Конечно, кому-то надо больше времени, чтобы пережить развод, кто-то - исцеляется быстрее, тем не менее все наши герои мечтают снова быть счастливыми. И их можно смело приглашать на свидания. Они теперь свободны.

Ксения Мишина неожиданно заявила, что они с Александром Эллертом больше не пара. Фото: Инстаграм Мишиной

Вот уж кто по праву завоевал самый громкий титул новых холостяка и холостячки - так это Александр Эллерт и Ксения Мишина. Все это время после завершения романтического реалити Александр публично признавался Ксении в любви, она же всегда говорила о нем "мой любимый мужчина". Но, как оказалось в итоге, все было не так романтично, как на публике.

Пост о расставании, который 32-летняя Мишина опубликовала в своем Инстаграме, удивил многих - то, что в нем написано, уж слишком разнится с тем, что она говорила в своих предыдущих публикациях и интервью.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом годе своей жизни, на нее бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец, - сообщила актриса и попросила всех не задавать больше вопросов и не пытаться ничего узнавать.

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34-летний Эллерт отреагировал на пост Ксении скриншотом статьи из Википедии, в которой объясняется, что такое драма. Вот так бывает: сегодня - любовь, а завтра - сплошная драма!

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков расстались около 3 лет назад. Фото: Коллаж "КП"/Инстаграм Боржемской и Узелкова

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков расстались в 2018 году после 22 лет отношений. С тех пор экс-супруги - в поисках своих родственных душ.

41-летняя Марина Боржемская переехала с детьми, Робертом и Оливией, из родительской на съемную квартиру, ведет собственный курс тренировок, а в январе этого года даже решилась сходить на свидание.

"Недавно сходила на свидание с молодым человеком. Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит, - признавалась она. - Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло... разочарование - он говорил лишь о себе, и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне. Так и не поняла, зачем пригласил на ужин. Возможно, переволновался? Или хотел произвести впечатление и показать свои лучшие качества? У девочек всегда столько мыслей в голове после свиданий".

В марте фитнес-тренер опубликовала на своей странице в соцсети фото со своим родным братом Дмитрием, чем вызвала небывалый ажиотаж: половина комментариев были о том, кто же этот загадочный мужчина рядом с ней.

"Я понимаю, как вам хочется увидеть того самого в моем Инстаграме. Когда он появится в моей жизни, вы это точно прочтете по моим глазам", - успокоила своих подписчиков Марина.

А вот 42-летний Вячеслав Узелков, похоже, все еще не готов отпустить бывшую жену, хотя и признается, что готов к новым отношениям. В седьмом сезоне реалити-шоу "Одруження наосліп", который вышел в эфир в июне, спортсмен женился на фитнес-тренере Юлии Черницкой, но в финале вернул ей обручальное кольцо и признался, что любит экс-супругу.

"Я до сих пор люблю бывшую жену. Понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была самая лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую, - сказал в эфире Узелков.

Алексей и Анна до того, как объявить о разводе, почти два года уже не жили вместе. Фото: Коллаж "КП"/Инстаграм Позитива и Анны Андрийчук

О разводе с экс-солистом "Время и Стекло", 32-летним Алексеем Завгородним, 21-летняя дизайнер Анна Андрийчук призналась во время путешествии по Мексике с Настей Каменских в рамках съемок реалити "Девочки рулят".

"Я долго носила это в себе, переживала, было сложно это принять, поэтому молчала. Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это - отпечаток взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься, возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце - нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то - больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена", - призналась Анна.

До этого признания, как выяснилось, Алексей и Анна не жили вместе почти два года, пытаясь разобраться в себе и своих отношениях. Но увы. По словам Андрийчук, сейчас она уже с легкостью входит в новый этап, с очищенным от обид сердцем, без тоски и одиночества.

"Сегодня я выбираю быть счастливой, много работать и мечтать", - признается она.

Как рассказал в интервью "Слава +" Позитив, развод тоже дался ему не легко, однако решение о расставании было правильным. Ну и сердце его пока свободно, несмотря на то что музыканту всегда приписывают какие-то романы.

Вячеслав Довженко и Ксения Баша развелись после 17 лет отношений. Фото: Коллаж "КП"/Инстаграм Баши и ICTV

В 2019-м Вячеслав Довженко признался, что развелся со своей супругой, актрисой Ксенией Башой, после 17 лет брака. По словам актера, с Ксений он остался в хороших отношениях, пара воспитывает двоих сыновей - Василия и Ивана. Кстати, Иван тоже пошел по стопам родителей и в этом году поступил в театральный.

"Семнадцать лет вместе - это все же не чужие люди, и об этом не надо забывать, - рассказывал нам Вячеслав Довженков интервью в конце мая. - Мы и дальше общаемся как не чужие, а родные. У нас абсолютно нормальное общение: личная жизнь Ксении - это ее дело, а моя для меня. Но дети же у нас общие, и они должны понимать, что у них есть и мать, и отец".

Как рассказывает актер, на сегодняшний день никакой личной жизни у него нет - он весь в работе.

"Она вся на площадке происходит - я весь в работе. Поэтому даже если есть желание сходить на свидание с кем-то, это невозможно. То локдауны, то работа. То дети, которые часто приходят в гости, чему я, кстати, безумно рад", - говорит Вячеслав.

А еще у 44-летнего актера появился бульдог по кличке Джек, который требует внимания. Поэтому, как шутит Довженко, если хотите с ним свидания, ищите его на киевских Позняках гуляющим с Джеком.

В блоге же экс-супруги Довженко, 34-летней Ксении Баши, - фото только с детьми или со съемок. Судя по всему, актриса тоже вся в работе и детях. И в отпуск впервые в жизни улетела одна.

"Так сложилось, что этим летом еду отдыхать одна. Совсем одна. Это шок. У меня даже не было такого опыта. Даже никогда не предполагала, что такое возможно. Вылетев из родительского гнезда, сразу же создала свое", - призналась Ксения в Инстаграме.

Александр Кобзарь и Вера Кобзарь тоже в разводе. Фото: Коллаж "КП"/Инстаграм Александра Кобзаря и Веры Кобзарь

Популярные актеры 45-летний Александр Кобзарь и 41-летняя Вера Кобзарь тоже больше не вместе. Причем во время съемок третьей части комедии "Скажене весілля", где Александр играл соседа Середюка Тараса, а Вера - его жену Оксану, они находились в бракоразводном процессе.

"Нужно оставаться людьми. Думаю, Вере было сложнее. Развод - это сложный акт. У нас были натянутые отношения. Расстались мы цивилизованно. С детьми у меня хорошие отношения", - признался Александр в интервью "Светской жизни".

Актеры познакомились еще во время учебы в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. У пары двое детей - дочь Варвара и сын Прохор.