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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 июля 21, 14:31
Александр Пикалов стал тренером "Лиги Смеха"
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Съемки нового сезона стартуют совсем скоро.
1 августа на Певчем поле состоится съемка сразу двух частей фестиваля восьмого сезона "Лиги Смеха". 18 команд (из которых 10 команд — новички) будут бороться за место в сезоне. Ведущие — Евгений Кошевой и ПТП.

В составе нового сезона "Лиги Смеха" произошли небольшие изменения. Станислав Боклан снова станет играющим тренером и будет выбирать команды, с которыми выступит на сцене. Актер и автор Студии "Квартал 95" Александр Пикалов впервые попробует себя в роли тренера "Лиги Смеха".

Полный тренерский состав восьмого сезона: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин, Станислав Боклан, Александр Пикалов.

В списке команд, как новички, так и уже знакомые зрителям участники, которые также готовы бороться за место в сезоне: "Пошло-поехало", "НОС", "СМТ", "Наш Формат", "ОГО", "Моя провинция".

Съемка нового сезона состоится 1 августа в 19:00 на Певчем поле.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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