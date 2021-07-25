Александр Пикалов стал тренером "Лиги Смеха"

1 августа на Певчем поле состоится съемка сразу двух частей фестиваля восьмого сезона "Лиги Смеха". 18 команд (из которых 10 команд — новички) будут бороться за место в сезоне. Ведущие — Евгений Кошевой и ПТП.





В составе нового сезона "Лиги Смеха" произошли небольшие изменения. Станислав Боклан снова станет играющим тренером и будет выбирать команды, с которыми выступит на сцене. Актер и автор Студии "Квартал 95" Александр Пикалов впервые попробует себя в роли тренера "Лиги Смеха".





Полный тренерский состав восьмого сезона: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин, Станислав Боклан, Александр Пикалов.





В списке команд, как новички, так и уже знакомые зрителям участники, которые также готовы бороться за место в сезоне: "Пошло-поехало", "НОС", "СМТ", "Наш Формат", "ОГО", "Моя провинция".





Съемка нового сезона состоится 1 августа в 19:00 на Певчем поле.











