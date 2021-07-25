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25 июля 21, 14:40
Отец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь
Меган Маркл
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77-летний отец Меган Маркл, Томас, пообещал подать в суд на свою дочь и принца Гарри, чтобы получить право видеться со своими внуками, которых никогда не видел вживую: сыном пары Арчи и дочерью Лилибет.
Об этом мужчина сказал телеканалу Fox News.

"Я буду подавать прошение в суд Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем", - передал Томас из своего дома в Росарито, Мексика.

Он надеется, что королева Великобритании Елизавета II и другие члены королевской семьи не будут "наказывать" его внуков за "плохое поведение" герцогов Сассекских.

"Арчи и Лили - маленькие дети. Это не политика. Они не пешки. Они не являются частью игры", - сказал он. "И они также члены королевской семьи и имеют те же права, что и любые другие члены королевской семьи".

Напомним, что между Меган Маркл и ее отцом сложились непростые отношения по причине того, что Томас разрешил опубликовать личную переписку с дочерью в СМИ.

В январе 2021 года стало известно, что Томас Маркл планирует снять фильм о своей жизни и жизни своей знаменитой дочери.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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