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26 июля 21, 12:17
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера
Леди Китти Спенсер
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Избранник Китти Спенсер старше на 32 года. Роскошную свадьбу отметили в поместье Альдобрандини недалеко от Рима.
Модель Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Свадебная церемония состоялась 23 июля в старинном итальянском палаццо под Римом, сообщил таблоид Daily Mail.

В день бракосочетания невеста блистала в наряде Dolce&Gabbana, поклонницей и амбассадором которого является. Доменико Дольче и Стефано Габбана также создали еще четыре потрясающих наряда, которые Китти сменила во время церемонии.

На мероприятии присутствовало множество звездных гостей, в том числе сестры невесты – близнецы леди Амелия и Элайза Спенсер, а также трое взрослых детей жениха.

Праздник завершился ужином, танцами и фейерверком.













Леди Китти Спенсер – старшая дочь брата Дианы, графа Чарльза Спенсера. Она познакомилась с Майклом Льюисом в 2018 году, а спустя год пара обручилась. Из-за пандемии коронавируса свадьбу несколько раз переносили. 

Отметим, что избранник Китти на шесть лет старше ее отца. Льюис – британский бизнесмен южноафриканского происхождения, работающий в индустрии моды, председатель Foschini Group.

Источник: https://korrespondent.net/
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