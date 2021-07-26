Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера

Модель Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Свадебная церемония состоялась 23 июля в старинном итальянском палаццо под Римом, сообщил таблоид Daily Mail.





В день бракосочетания невеста блистала в наряде Dolce&Gabbana, поклонницей и амбассадором которого является. Доменико Дольче и Стефано Габбана также создали еще четыре потрясающих наряда, которые Китти сменила во время церемонии.





На мероприятии присутствовало множество звездных гостей, в том числе сестры невесты – близнецы леди Амелия и Элайза Спенсер, а также трое взрослых детей жениха.





Праздник завершился ужином, танцами и фейерверком.





















































Леди Китти Спенсер – старшая дочь брата Дианы, графа Чарльза Спенсера. Она познакомилась с Майклом Льюисом в 2018 году, а спустя год пара обручилась. Из-за пандемии коронавируса свадьбу несколько раз переносили.





Отметим, что избранник Китти на шесть лет старше ее отца. Льюис – британский бизнесмен южноафриканского происхождения, работающий в индустрии моды, председатель Foschini Group.



