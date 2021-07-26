Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.98
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 июля 21, 13:04
Никитюк не оценила вино от Брэда Питта
Леся Никитюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинской телеведущей Леси Никитюк приходилось пробовать много необычных сладостей и напитков во время тревел-шоу.
Она призналась, что однажды ей посчастливилось попробовать вино от бренда Брэда Питта и Анджелины Джоли. 

Об этом украинская ведущая и блогер рассказала за кулисами проекту “Где логика?”.

Участник группы KADNAY Дима Каднай назвал Леси Никитюк дату, а ведущая нашла фото в телефоне за этот день и рассказала о том, чем она тогда занималась. Случайно певец угадал момент, когда телеведущая именно пробовала вино, которое выпускают под брендом Брэда Питта и Анджелины Джоли. Украинка рассказала о дегустации напитка.

“У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр. Вот так выглядит вино из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу представили эту бутылку. Это Miraval”, – рассказывает ведущая.

Однако “экспертная” оценка Леси Никитюк оказалась неутешительной: вино ей не слишком понравилось, хоть его и производят из виноградников бывших супругов Джоли и Питта. Она также с сожалением вспомнила, что ей принесли только пол бутылки вина, а значит – кто-то уже его попробовал и также остался недоволен, призналась телеведущая.

Источник: https://novosti-n.org/
Ещё по теме:
Джоли выступит в суде с доказательствами домашнего насилия
Сын Джоли и Питта дал показания в суде против отца
Брэд Питт отреагировал на обвинения в домашнем насилии
Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили на суды по миллиону
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Андрей Фединчик устроил дебош в центре Киева
noimageРиз Уизерспун очаровала фотографией с 21-летней дочкой Авой
noimageПлемянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера
noimageОтец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь
noimageДженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком
Лента новостей