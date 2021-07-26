Никитюк не оценила вино от Брэда Питта

Она призналась, что однажды ей посчастливилось попробовать вино от бренда Брэда Питта и Анджелины Джоли.





Об этом украинская ведущая и блогер рассказала за кулисами проекту “Где логика?”.





Участник группы KADNAY Дима Каднай назвал Леси Никитюк дату, а ведущая нашла фото в телефоне за этот день и рассказала о том, чем она тогда занималась. Случайно певец угадал момент, когда телеведущая именно пробовала вино, которое выпускают под брендом Брэда Питта и Анджелины Джоли. Украинка рассказала о дегустации напитка.





“У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр. Вот так выглядит вино из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу представили эту бутылку. Это Miraval”, – рассказывает ведущая.





Однако “экспертная” оценка Леси Никитюк оказалась неутешительной: вино ей не слишком понравилось, хоть его и производят из виноградников бывших супругов Джоли и Питта. Она также с сожалением вспомнила, что ей принесли только пол бутылки вина, а значит – кто-то уже его попробовал и также остался недоволен, призналась телеведущая.



